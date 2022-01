L'Australie débourse 700 millions de dollars pour la protection de la Grande Barrière de corail

Quelques mois après avoir évité de justesse d’être mis sur la liste des sites du patrimoine mondial en péril, la Grande Barrière de corail va bénéficier d’une enveloppe supplémentaire de 700 millions de dollars de la part du gouvernement australien destinée à renforcer sa protection. Mais l’annonce du Premier ministre Scott Morrison suscite le scepticisme des associations environnementales.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Sidney, Grégory Plesse

Dépenser quelques centaines de millions de dollars suffira-t-il à sauver la Grande Barrière de corail (Great Barrier Reef) ? C’est ce qu’assure Scott Morrison, le Premier ministre australien.

Une des principales attractions touristiques du pays

Ce site classé au Patrimoine mondial de l’Unesco est aussi l’une des principales attractions touristiques d’Australie. Scott Morrison n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler que les emplois de dizaines de milliers d’Australiens en dépendent : « La Grande Barrière de corail a toujours été une de nos priorités. Car nous savons l’importance qu’elle représente pour la vie des gens du nord Queensland et comme source de revenus ».

Le plan peine pourtant à convaincre scientifiques et défenseurs de l’environnement, qui notent par ailleurs que Canberra continue de subventionner l’industrie du charbon, principale responsable de l’état critique dans lequel se trouve la Grande Barrière. Après trois épisodes successifs de blanchissement du corail ces dernières années, 98% du récif aurait été affecté. Or le programme annoncé aujourd’hui, s’il a le mérite d’apporter des moyens pour régler le problème, ne fait rien en revanche pour s’attaquer à ses causes.

Un scrutin difficile

C’est ce que reprochent une grande partie des électeurs australiens, appelés aux urnes au mois de mai. Un scrutin qui s’annonce difficile pour le climatosceptique Scott Morrison, alors que le réchauffement climatique est considéré comme un problème grave et urgent par 60% des Australiens, d’après un sondage réalisé il y a quelques mois.

►À lire aussi : Sauver la Grande Barrière de corail grâce aux ovules et au sperme des coraux

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne