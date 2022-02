Calotte glaciaire du Groenland: 4700 milliards de tonnes perdue en 20 ans

Parorama près d'Upernavik, au Groenland, photographié depuis l'avion de recherche Oceans Melting Greenland (OMG) de la NASA, le 7 septembre 2021. Getty Images via AFP - MARIO TAMA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

C'est un chiffre très inquiétant, et qui témoigne de l'accélération du réchauffement de la planète : la calotte glaciaire du Groenland a perdu 4 700 milliards de tonnes en 20 ans, selon des chercheurs danois. Cette fonte des glaces sur le pourtour du Groenland aurait contribué à elle seule à l'élévation du niveau des océans de 1,2 centimètre. Et ce n'est qu'un début car, selon les scientifiques, la fonte de la glace au Groenland est aujourd'hui six fois plus rapide qu'il y a vingt ans.