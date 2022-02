L'Union européenne annonce la création d'un «label vert» pour les centrales nucléaires et au gaz

Le nucléaire et le gaz contribuent, selon certaines conditions, à la lutte contre le changement climatique. C’est ce que va annoncer ce mercredi 2 février la Commission européenne à l’occasion de la création d’un « label vert ». Un sujet qui divise les 27 membres de l’Union européenne et qui suscite de nombreuses inquiétudes parmi les défenseurs de l’environnement.

C’est un sujet qui divise l’Union européenne depuis des mois. À compter de ce mercredi, les centrales à gaz et les centrales nucléaire vont bénéficier d’un « label vert » pour leur contribution à la lutte contre le changement climatique. Et pour que cela soit faisable, les commissaires européens doivent valider une liste de critères permettant de classer comme « durables » les investissements dans des centrales nucléaires ou au gaz pour la production d'électricité. Jusqu’à présent ce privilège était réservé aux énergies renouvelables.

Un texte qui s'inscrit dans l'objectif de neutralité carbone de l'Union européenne en 2050, mais qui divise. Car si la France -qui veut relancer sa filière nucléaire- et des pays d’Europe de l’Est se félicitent de cette initiative, l’Allemagne, mais aussi l’Autriche ou encore l’Espagne s’insurgent. L'Allemagne a tourné le dos à l'atome pour miser sur l'essor des éoliennes et du solaire, ainsi que sur de nouvelles centrales au gaz.

Même si un vote n’est pas à exclure ce mercredi à Bruxelles, il ne changera rien puisqu’un compromis a enfin été trouvé.

Pourquoi une telle décision ? La Commission européenne estime que les énergies renouvelables ne pourront pas, à elles seules, répondre à la demande. Ce « label vert » s’inscrit donc dans la logique du marché. Et pour éviter tout dérapage, Bruxelles va imposer des conditions très strictes à la labellisation du nucléaire et du gaz, notamment une limitation dans le temps et l'obligation de faire appel aux dernières technologies.

