Enquête administrative ouverte après une hécatombe de poissons dans le golfe de Gascogne

L'ONG Sea Shepherd a mis en cause un navire de pêche après la découverte de milliers de poissons morts dans le golfe de Gascogne. La ministre de la Mer a demandé l'ouverture d'une enquête administrative.

Publicité Lire la suite

L'ONG Sea Shepherd France, qui a diffusé sur les réseaux sociaux des photographies de poissons morts flottant à la surface de l'océan Atlantique, estime que « plus de 100 000 » poissons « ont été rejetés à la mer » à 300 km de La Rochelle, par le Margiris, l'un des plus gros navires de pêche au monde, long de 143 mètres.

La ministre de la Mer Annick Girardin a annoncé vendredi avoir demandé l'ouverture d'une enquête administrative. « L'armateur a reconnu un accident à bord, c'est un filet qui a lâché », a expliqué la ministre précisant que « l'accident » avait été déclaré dans le journal de bord.

« Un accident »

« On s’intéressait à ce navire parce que c’est le deuxième plus grand chalutier au monde. Donc, quand on a vu qu’il arrivait dans le golfe de Gascogne, on s’est dit que ce serait intéressant d’aller filmer ses opérations de pêche, rapporte la présidente de Sea Shepherd France, Lamya Essemlali. Aujourd'hui, il admet que c’est lui qui est responsable du rejet. Il prétexte l’accident. Il faut savoir que nous, on s’est assez peu intéressé au navire "Margiris" jusque-là. Mais il y a trois ans, on a filmé aussi dans le golfe de Gascogne, le "Annie Hillina" qui est un navire usine allemand, et pareil, des milliers de poissons morts dans son sillage. Donc, sur aussi peu d’opérations qu’on a menées, on a déjà deux événements de la sorte, donc cela laisse présumer que c’est assez fréquent. »

Merlans bleus

Selon l'ONG, les poissons rejetés étaient des merlans bleus, habituellement destinés à fabriquer des surimis.

« La réglementation, précise encore Sea Sheperd, interdit les rejets de capture dite accessoire. Normalement, l’armateur est obligé de retourner à quai, de débarquer à quai et de déclarer ses captures. Cela lui coûte du temps, du carburant et donc de l’argent. La tentation est grande finalement de relarguer tout cela à la mer et de rester sur les zones de pêche, et de continuer à pêcher. »

► À lire aussi : L'Islande compte cesser la chasse à la baleine à partir de 2024

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne