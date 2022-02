Avec son année internationale, le verre veut se projeter vers un futur décarboné

Contenant, grossissant, décorant, éclairant, le verre est intrinsèquement lié au progrès technique. Pour le célébrer, l’Unesco a déclaré 2022 « année du verre », dont la cérémonie d’inauguration a lieu ce jeudi 10 février à Gênes. Alors que la transition énergétique et écologique est le grand enjeu de notre siècle, le verre pourrait être un atout majeur... à condition qu’il devienne totalement vertueux.

Regardez autour de vous, et réfléchissez aux verres qui vous entourent. Les premiers, les plus visibles, sont ceux dont les surfaces vous réfléchissent. La vitre à votre gauche, l’écran sur lequel vous lisez cet article, le verre de votre appareil photo, celui de votre bouteille...

Vos lunettes, en revanche, ne sont plus en verre depuis longtemps, tandis que d'autres verres vous accompagnent, sans nécessairement que vous le sachiez. Vous êtes sous une lumière artificielle ? N’oubliez pas que l’ampoule qui vous éclaire est en verre. Dans vos murs, pour vous protéger des températures ? De la laine de verre. La connexion internet rapide pour lire cet article ? De la fibre optique, parfois en plastique, surtout en verre. Et ce jusque dans vos dents puisque certains dentifrices contiennent des microbilles de bioverre pour diffuser du fluor et renforcer votre émail.

Alors quand l’ONU et l’Unesco ont accepté de reconnaître cette omniprésence en célébrant l’année internationale du verre, Emmanuelle Gouillart, directrice scientifique du laboratoire « Surface du verre et interface » de Saint-Gobain Recherche, ne pouvait qu’être ravie. « Le verre est un matériau absolument magnifique, on y est habitué dans notre quotidien, mais il a accompagné l’histoire de l’humanité. Galilée n’aurait pas fait ces découvertes sans le verre dans sa lunette ! », rappelle-t-elle avec passion, sourire aux lèvres. Une histoire loin d’être finie : le verre pourrait être un atout de premier plan pour la lutte contre les déséquilibres écologiques.

Se chauffer sans en perdre une joule

Dans le monde entier, le secteur du bâtiment, de la construction à son utilisation, dégage 38% des gaz à effet de serre (GES), dont une grande part est liée à l’énergie dépensée pour le chauffage et à la climatisation des bâtiments. Or, le verre permet d’économiser cette énergie, en rénovant les bâtiments qui perdent inutilement de la chaleur.

Pour les isoler efficacement, le verre est omniprésent, des vitres à la laine de verre dans les murs. Le secteur innove beaucoup, d’après Emmanuelle Gouillart : « On associe encore souvent le verre à une paroi froide, mais il faut savoir que les générations nouvelles de double-vitrage ont des revêtements qui ont une fonction de miroir pour la chaleur, pour que la chaleur de la pièce reste à l’intérieur. » Dans les pays froids, certains triples vitrages ont même les performances thermiques d’un mur bien isolé et le double vitrage, lui, d’un mur avec une isolation moyenne.

Un employé debout près d'une laine de verre dans l'usine de Saint-Gobain Isover à Chemille, dans l'ouest de la France, en 2010. AFP - JEAN-FRANCOIS MONIER

À l’avenir, alors que le verre dégage moins de GES que le ciment, il pourrait être judicieux de développer, selon le besoin, des murs légers, recouverts de voile de verre. « Ce sont des tissus de verre qui peuvent être utilisés dans des solutions d'isolation par l'extérieur en lien avec de la construction légère. Plutôt que de mettre une grosse façade en béton, on va mettre des plaques de plâtre, avec des voiles de verre par-dessus. On change donc le paradigme de la construction : elle utilise moins de matière, moins de ciment », décrit la spécialiste.

En plus de la construction, le verre sert et servira aussi à produire de l’énergie autrement. Il est utilisé dans les panneaux solaires, bien sûr, mais aussi dans les éoliennes : la fibre de verre, qui associe de la résine à du verre, permet d’alléger les pales des éoliennes, et d’améliorer les rendements. Il peut aussi servir à réduire l’usage du plastique en étant utilisé comme contenant. Jeté dans la nature, il sera considéré comme un matériau inerte et ne sera pas ingéré par la faune.

Décarboner la verrerie

Le verre est un partenaire de premier choix pour effectuer une transition écologique et énergétique, tout en étant un acteur des progrès technologiques. Mais produire du verre, c’est produire des GES. Sur toute sa chaîne, de l’extraction de son sable à sa fin de vie, le verre pollue, même s’il n’est pas le pire élève dans la famille des matériaux. « Pour un kilo de verre, on produit 600 g de CO2. C’est 600 de trop, certes, et à supprimer d’ici 2050, mais le ciment, c’est 900 grammes, l’acier, un peu moins de 2 kilos, le plastique, un à trois kilos », nuance Emmanuelle Gouillart, avant d’ajouter, « Quand on remplace un vitrage qui n’est pas très performant, pendant la durée de vie du nouveau vitrage, on va économiser huit fois le CO2 qu’on a consommé en le produisant. »

Deux hommes au travail le 6 février 2012 à Albi, dans le sud-ouest de la France, à la Verrerie Ouvrière, une filiale de Saint Gobain. (Image d'illustration) AFP - PASCAL PAVANI

Reste que le verre produit toujours du CO2. Pour faire du verre, il faut chauffer la matière première entre 1 000 et 1 500 degrés, ce qui nécessite un gros apport en énergie. Le biogaz, issu notamment des déchets agricoles et des stations d’épuration, est lorgné par l’industrie verrière. Mais il risque de ne pas y en avoir assez pour toute l’industrie française, ce qui pousse les verriers à se tourner également du côté de l’hydrogène.

« L’hydrogène, lors de sa combustion, produit de l’eau. C’est fantastique, mais il faut l’avoir produit de manière décarbonée », prévient la directrice de recherche. Une condition encore incertaine, même si toute l’Union européenne semble vouloir se saisir de l'enjeu. Autre solution, l’électrification totale des fourneaux, qui tourneraient donc sans gaz. Une innovation déjà développée pour la laine de verre et qui le sera aussi pour le verre de vitrage, mais pas avant plusieurs années : ce sera une rupture technologique majeure pour le secteur.

Recycler le verre aussi facilement qu’une bouteille ?

L’approvisionnement en matière première est aussi un enjeu écologique. Lorsque l’on pose la question d’un risque de pénurie de sable, Emmanuelle Gouillart la balaye d’un revers de main. « Les questions de pénurie de sable, de gestion durable du sable, sont avant tout préoccupantes pour le béton, beaucoup plus que pour le verre ». Pour autant, le recyclage est un enjeu majeur pour l’industrie : les vitres des bâtiments, la laine de verre, les écrans de smartphone ne sont pas recyclés.

Contrairement au verre de bouteille, recyclé à 97% en France, les autres types verres sont souvent mal ou pas du tout recyclés. AFP - PHILIPPE HUGUEN

Pour Daniel Neuville, spécialiste des géomatériaux au CNRS et l’un des promoteurs de l’année internationale du verre, cela devrait changer rapidement dans les prochaines années. « La nouvelle loi sur les Responsabilités élargies des producteurs (REP) entrera en vigueur le 1er janvier 2023 : il faudra alors recycler en totalité le verre plat du bâtiment soit 200 000 tonnes. Les acteurs de la filière doivent mettre en place une filière de recyclage. » Une première étape avant les suivantes. « C’est quelque chose qui va se développer pour les années à venir, mais il y a toute une filière à mettre en place, une filière de tri, de recyclage, de formation des professionnels de chantiers pour identifier les différents produits sur place pour ne pas les mélanger », confirme Emmanuelle Gouillart.

Pour recycler le verre des écrans technologiques ou de la fibre de verre, le principal problème, c’est de séparer le verre des colles, le liant. « On a des idées, trouver des organismes qui viendraient spécifiquement manger les colles et laisser la partie minérale, mais ces glues, ces colles, il faut les dissoudre, utiliser des solvants : on retombe sur le problème des plastiques », soupire Daniel Neuville. En attendant une solution, en France, les pales en fibre de verre des éoliennes en fin de vie sont donc stockées, contrairement aux États-Unis, où elles sont enterrées.

La somme de travail à abattre pour réaliser les transitions dans l’industrie est énorme, Emmanuelle Gouillart en a bien conscience. « Cette horloge dans notre tête qui tourne nous prévient que l’on ne doit pas perdre de temps. Il faut améliorer les procédés qui existent déjà et faire de la R&D [Recherche et développement, NDLR] ambitieuse, qui collabore avec de la recherche académique pour réussir le passage en 2050 », assène-t-elle. Avec l’espoir que l’année internationale du verre de 2022 permettra au grand public et aux pouvoirs publics de prendre conscience des risques et des espoirs portés par le matériau.

