Le One Ocean Summit s'attelle à la protection de la mer nourricière

Deuxième jour du One Ocean Summit jeudi 10 février à Brest. Parmi les sujets abordés, celui de la mer nourricière. Alors que la vie dans les océans souffre du réchauffement climatique, de la surpêche et de la pêche illégale, de la pollution et la destruction des habitats, pourra-t-on encore manger du poisson d’ici 2030 ? Les experts appellent à un changement profond de nos pratiques en mer.

Avec notre envoyée spéciale à Brest, Jeanne Richard

La moitié des espèces marines de la planète sont menacées d’extinction selon l’Unesco. Mais Bérangère Abba, secrétaire d’État française chargée de la biodiversité présente au One Ocean Summit, estime qu’il est possible de continuer à exploiter les ressources de la mer, à condition d’améliorer les pratiques.

« On a de gros enjeux sur la pêche durable, d'abord dans les contrôles, le suivi, il faut réguler ces prélèvements. Mais la protection de certaines zones au niveau international redonne aussi cette ressource halieutique, développe-t-elle. On voit revenir certaines espèces et on retrouve une densité et une ressource halieutique bien meilleures. »

Un discours et de belles intentions. Mais loin des actes, pour le ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Patrick Rajoelina, qui dénonce : « Nos côtes sont pillées de façon massive par de très gros bateaux industriels venus d'Europe et d'Asie, notre territoire est menacé par le réchauffement climatique à cause des émissions carbone de l'hémisphère Nord, donc une mer nourricière pour qui ? Est-ce une mer nourricière pour l'hémisphère Nord ou une mer nourricière pour tout le monde, de façon équitable et mesurée ? »

Et, poursuit-il, face à l’Union européenne ou à la Chine, de grandes puissances mondiales, la négociation d’accords de pêche justes dans les eaux locales reste difficile pour la Grande Île.

