Mers et Terriens: Argos documente «la petite histoire qui humanise les grands problèmes»

Les journalistes Jérômine Derigny et Cécile Bontron devant un extrait de leur reportage sur la surpêche dans le golfe de Guinée, exposé lors du One Ocean Summit Brest, le 10 février 2022.

Ce collectif de photographes et journalistes freelance est un pionnier dans la couverture médiatique du changement climatique et de ses conséquences. Des extraits de leur travail sont exposés à Brest (Bretagne) à l'occasion du One Ocean Summit. Magnifique et triste à la fois.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial à Brest,

Le chapelet de panneaux triangulaires s'égrène le long de la promenade du Moulin Blanc, entre le centre Océanopolis de Brest et le port de plaisance. C'est d'ailleurs le seul point noir de cette exposition, alors autant l'extirper sans tarder : sa localisation, au fin fond de la rade de Brest alors qu'elle aurait dû s'afficher aux Ateliers des Capucins, là où une vingtaine de chefs d'État vont se réunir aujourd'hui. Un peu, finalement, comme Guernica à l'ONU, qui rappelle les ravages de la guerre à ceux qui vont discuter de sa poursuite ou de sa fin.

Quoi qu'il en soit, sur les tripodes dressés comme des Moaï, les textes et les photos sont d'une esthétique renversante. Elle sert d'autant mieux un message plus ambivalent, tantôt revigorant, tantôt anémiant. Un peu à l'image de l'état de la planète en 2022. Les bonnes actions sont légions, mais il reste tant à faire.

C'est en substance ce que dénonce ce projet Amer, qui regroupe les travaux d'une dizaine de journalistes et photojournalistes, tous indépendants, sur le thème de l'accaparement des océans. Ils sont allés en Indonésie, où les montagnes de déchets plastiques se retrouvent in fine dans 100% des estomacs de poissons analysés à Bali ; dans le détroit de Béring (Alaska) où la fonte des glaces a permis une augmentation de 150% du trafic maritime ; ou encore au Sénégal où la sardinelle est pêchée plus que de raison et de droit, menaçant les stocks et, indirectement, toute une économie, causant appauvrissement et émigration, au péril de jeunes vies. Bref, partout où l'homme passe et où la nature trépasse.

Photo prise par Guillaume Collanges, du collectif Argos, à Joal, au Sénégal. © Géraud Bosman-Delzons/RFI

« Ils ne comprennent pas le problème »

Nous rejoignons Cécile Bontron, journaliste rédactrice, Jérômine Derigny, photojournaliste, assises dans le vent froid près du panneau qui montre leur travail sur les bateaux de pêche chinois au large du Gabon, lorsque cette dernière relève, tout de go : « J'écoutais les gens commenter le panneau. Ça suscite des questionnements ! » La mission du journaliste, titiller l'esprit critique et remuer les consciences, est réussie.

Ces « reporters engagés sur les questions du développement durable », comme ils se définissent sur leur site, n'en sont pas à leur coup d'essai. Réunis dans le collectif Argos, ces plumes essaiment dans le vaste panorama de la presse française. Tous azimuts. « Notre travail sur la surpêche des bateaux chinois au Gabon s'est retrouvé à la fois dans L'Humanité Dimanche et dans Le Figaro Magazine ». Le premier, déclinaison magazine du quotidien communiste, a publié le récit sous le prisme de l'esclavage moderne qui règne à bord de ces navires sans foi ni loi. Quant au second, fleuron de la presse conservatrice, a retenu l'angle de la surpêche. Deux volets, social et écologique, d'une même pratique délétère.

Ainsi, en plus d'être une bonne opération sur le plan financier - le nerf de la guerre des pigistes, qui paient le prix de leur indépendance -, c'est aussi un excellent coup éditorial puisqu'un plus large public est touché, quelque soit son opinion politique.

Pour ce voyage, Jérômine Derigny et Cécile Bontron sont parties un mois au Gabon. Leur mission : grimper, avec l'aide de Sea Shepherd qui prête ses bateaux à l'armée gabonaise pour les inspections de pêche, sur des bateaux chinois sous pavillon sino-gabonais. Qui viennent ratisser illégalement les fonds des eaux territoriales. Tout ne s'est pas passé comme prévu. « On a été bloquées sans explications par le gouvernement gabonais qui ne nous a pas laissé rentrer. Ils croyaient qu'on allait travailler sur les élections, un an après. Après une semaine d'attente, on a été obligées d'aller à São Tomé pour choper le bateau. »

À bord, c'est la découverte d'un monde où les marins ne sont guère mieux traités que la poiscaille. « Non seulement ils détruisent les océans, mais ils détruisent aussi les hommes qui sont dessus, témoigne Cécile Bontron. On a pu identifier un esclavage moderne que personne n'avait jamais identifié. Pas de passeports sur les trois bateaux visités. Ce sont des bateaux crasseux, il y a des blattes, ils dorment entassés, les toilettes n'ont pas de portes et donnent sur le pont pendant que les mecs ramassent les poissons. Ils n'ont pas de jour de congés. Les conditions sont horribles. Mais ça, ce n'est pas du ressort de l'inspecteur des pêches. »

Elle aussi marquée par cette expérience, Jérômine n'oubliera pas non plus cette tortue géante, ramenée dans les mailles d'un filet qui n'aurait jamais dû la ramasser.

Photo prise par Jérômine Derigny, du collectif Argos, à bord d'un bateau de pêche chinois dans le golfe de Guinée. Sur la petite carte, l'océan figure en bleu, pour mieux évaluer la place qu'il occupe. Le Gabon (mal placé) est le point rouge. © Géraud Bosman-Delzons/RFI

Professionnelles, les deux journalistes sont allées se confronter aux représentants d'une des compagnies chinoises au Gabon. Confrontatif l'entretien ? « En fait, ils ne voient même pas le problème. On a parlé des passeports, des poissons. Les papiers sont au local de l'entreprise, c'est normal, et les poissons pêchés dans les eaux gabonaises sont envoyées à 90% en Chine, c'est normal. Tout est normal, il n'y a pas de sujets », s'étonne encore Céline.

Lorsqu'Argos révélait les réfugiés climatiques

Argos est né d'un constat : « trois photographes se sont rencontrés dans la même manif et ont trouvé ridicule de faire la même photo alors qu'on pourrait prendre trois angles [le prisme de récit d'un sujet d'actualité] différents et la couvrir dans sa globalité sur des sujets environnementaux. Le tout premier, en 2004, c'était sur le réchauffement climatique. » À l'époque, il y a vingt ans donc, les effets du dérèglement climatique n'étaient pas aussi manifestes. Ou plutôt n'étaient pas traités avec la même acuité. Et si la science était moins affirmative qu'aujourd'hui et plus contestée, y compris en son sein, elle alertait déjà sur le phénomène. « Nous avons réfléchi à l'impact qu'il avait sur les hommes et les femmes. C'était la première fois qu'on parlait de réfugiés climatiques en France ». Le travail, là encore sur plusieurs années, trouvera sa (bonne) place sur les murs de l'ambassade de France et de l'Agence européenne de l'environnement à Copenhague lors de la COP 2009.

Réfugiés climatiques, accaparement des mers... N'y a-t-il que des drames à montrer dans l'action anthropique ? « Avec Réfugiés climatiques, qui montrait le problème, répond Cécile Bontron, les gens nous disaient : "ok, mais qu'est-ce qu'on fait ?". Dans une série suivante, Empreintes, on s'est concentrée sur les solutions de transition énergétique. » Nouveau tour du monde. États-Unis, Pays-Bas, Émirats arabes unis, mais aussi Bangladesh et Burkina Faso, le bon sens environnemental n'est pas seulement une question de développement économique ou technologique.

Amer, contrairement à ce que son nom laisse sous-entendre, est un savant mélange des deux. Le plastique en Indonésie, par exemple, que l'on brûle pour en refaire un sol, sert aussi de moyen paiement à ce médecin compatissant de ses clients sans le sou. Ou de cette plongeuse qui s'échine à protéger les coraux en Polynésie tout en sensibilisant les enfants dans des aires marines éducatives. « Il ne faut pas que la prise de conscience déclenche une éco-dépression auprès des gens qui voient ça. Il faut être dans l'équilibre. Que les gens se disent aussi "ok, il y a des trucs à faire quand même à toute échelle et à tout niveau », estime Cécile Bontron.

► Réécouter : L’éco-anxiété: quand le réchauffement climatique angoisse

Les valeurs d'Argos sont fondées sur « notre sensibilité commune à l'environnement, sur l'importance du travail au long cours, et de réaliser des sujets à hauteur humaines, c'est-à-dire raconter la vie des gens ordinaires, le paysan comme le petit pêcheur. Car la petite histoire permet d'humaniser les grands problèmes ». Ceux aussi, qui connaissent le mieux le dérèglement climatique pour le vivre en première ligne. Et qui sont donc détenteurs d'une richesse : l'information.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne