Plusieurs ONG dénoncent le financement massif de l'industrie du charbon par les banques

C’est la principale conclusion d’une recherche menée par vingt-huit ONG, dont Reclaim Finance, Les Amis de la Terre France et Urgewald : des banques continuent de financer l'industrie du charbon. Parmi ces institutions financières, nombreuses sont membres d'alliances pour la neutralité carbone, et se sont engagées à ne plus investir dans des entreprises jugées trop exposées au secteur, un double discours qui choque d'autant que les montants sont astronomiques.

Ce sont 1 500 milliards de dollars de financements qui ont été versés par ces grandes banques à l’industrie du charbon, entre janvier 2019 et novembre 2021, sous la forme de prêts et d’émissions d’actions et d’obligations. Et 80% de ces institutions financières sont concentrées dans seulement six pays : les États-Unis, la Chine, le Japon, l’Inde, le Canada et le Royaume-Uni.

Mais la France n'est pas en reste, le Crédit Agricole qui se targue d'être la « banque verte » a poursuivi le financement du secteur du charbon au mépris de ses propres engagements climatiques.

Car ces banques se sont publiquement engagées dans une démarche qui encourage la sortie des énergies fossiles. Or, ce rapport montre que plus de 90% des entreprises du secteur qu'elles financent ne disposent toujours pas de stratégies crédibles et compatibles avec les impératifs climatiques.

Pire, certaines développent activement de nouvelles mines et centrales à charbon à travers le monde, c'est le cas du géant du négoce des matières premières anglo-suisse Glencore et de l'entreprise de commerce japonaise Marubeni. Des entreprises qui affichent des bénéfices records et qui continuent d'avoir l'appui du secteur bancaire.

Les ONG réclament un meilleur encadrement du secteur de la finance pour se donner les moyens d'atteindre les objectifs climatiques.

