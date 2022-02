Environnement: l'ONU appelle à réagir face aux nouveaux risques

Dans un rapport publié ce jeudi 17 février, le programme des Nations Unies pour l’Environnement alerte sur les risques émergents pour l’environnement : pollution sonore en ville, augmentation des feux de forêt et perturbation des cycles naturels par le changement climatique. Trois phénomènes qui méritent l’attention des gouvernants, selon l’ONU.

C'est encore peu connu, mais « la pollution sonore est un danger croissant pour la santé publique ». Trafic routier, ferroviaire, aérien... autant de sources de nuisances qui affectent notre sommeil et engendre des maladies cardiaques. L’ONU estime ainsi que le bruit est à l’origine de 12 000 décès prématurés chaque année au sein de l’Union européenne.

Un autre phénomène nécessite une meilleure prise en compte : les feux de forêt. Plus de 420 millions d’hectares partent déjà en fumée chaque année. L’Afrique est de loin le continent le plus touché. Avec les sécheresses plus fréquentes et l’augmentation des températures, les incendies risquent de se multiplier. Ils pourraient même toucher des zones jusqu’ici épargnées.

Plus de saison

Enfin, les Nations Unies avertissent que les cycles naturels sont, eux aussi, perturbés par le changement climatique. Il n’y a plus de saison, et les plantes et les animaux en souffrent.

Ces trois phénomènes prennent de l’ampleur et ont un impact sur notre santé, notre agriculture, notre économie ainsi que sur l’environnement. L'ONU appelle les dirigeants à agir et à ne pas sous-estimer ces risques émergents.

► Le rapport de l'ONU «Frontières 2022 : bruit, flammes et décalages» disponible en intégralité

