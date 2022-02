Une augmentation de 25 à 30 cm du niveau de la mer sur les côtes américaines d’ici à 2050

C’est la dernière estimation très officielle des États-Unis publiée dans un rapport de six agences fédérales dont la Nasa. Selon les agences américaines, c’est la hausse la plus rapide jamais enregistrée.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

Trente centimètres de plus en trente ans, c’est autant que l’augmentation du niveau de la mer observée sur les cents dernières années. Selon ce rapport dirigée par l’Agence nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA), 140 000 habitations vivent désormais avec un risque des tempêtes plus violentes et surtout d’inondations chroniques.

Certaines villes du littoral américain auront bientôt les pieds dans l’eau de façon quasi permanente avec des inondations qui pourraient se produire tous les mois. Et en moyenne, les inondations majeures seront cinq fois plus fréquentes.

« Une alerte rouge »

Ces estimations sont fondées sur les quantités de CO2 déjà émises. En clair, elles sont considérées comme irrémédiables. Mais si le réchauffement climatique se poursuit, la NOAA estime que l’élévation du niveau de la mer pourrait atteindre 60 cm d’ici 2100.

« Ces nouvelles données sont une alerte rouge », réagit la conseillère climat de Joe Biden qui a promis de réduire de moitié les émissions de CO2 d’ici 2030 alors que les États-Unis sont aujourd’hui le second plus gros émetteur de la planète après la Chine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne