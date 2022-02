États-Unis: lancement d'une carte pour repérer les injustices environnementales

Le site screeningtool.geoplatform.gov permet de voir quelles sont les zones prioritaires en matière d'environnement aux États-Unis. © Capture d'écran du site screeningtool.geoplatform.gov

Texte par : RFI Suivre 1 mn

C'était l'une des promesses de Joe Biden durant sa campagne électorale : lutter contre les injustices environnementales. Ce vendredi 18 février, son administration a lancé une carte qui permettra à l'avenir d'identifier les villes et communes américaines défavorisées souffrant le plus des menaces climatiques et environnementales.