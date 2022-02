Les Nations unies mettent en garde sur l'augmentation des «méga-feux»

Le Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE), qui doit se réunir en sommet à Nairobi la semaine prochaine, estime que les « méga-feux » vont augmenter de 50% d’ici la fin du siècle alors que les États ne sont pas préparés à y faire face.

Publicité Lire la suite

Le nord de l’Argentine ravagé par les feux est l’un des derniers exemples en date de ces incendies spectaculaires qui parcourent des milliers d’hectares depuis quelques années. Les images dantesques d’incendies en Californie, en Australie, en Indonésie, au Portugal sont dans tous les esprits. D'après les experts du Programme des Nations unies pour l'Environnement, ces méga-feux vont se multiplier dans les décennies à venir, avec une progression de 14% d’ici 2030, de 30% d’ici 2050. Ils seront moitié plus nombreux à la fin du siècle.

Leur géographie s’étend également, plus aucun continent n’est épargné à part l’Antarctique. Les méga-feux sévissent où on ne les connaissait pas : en Amazonie, dans le nord de l’Inde, dans le nord de la Russie et jusque dans l’Arctique.

► À lire aussi : Argentine: la province de Corrientes ravagée par de gigantesques incendies

Quelles sont les causes ?

À l'origine de la multiplication de ces incendies géants : le réchauffement du climat qui entraîne des périodes de sécheresse accrue, en particulier lors des épisodes de Nino, les feux partent plus facilement ; et le changement d’affectation des terres. Un exemple frappant : celui de la région du Tonlé Sap au Cambodge. À force de prélever l’eau du lac pour irriguer les rizières, les rives se sont asséchées sur plusieurs kilomètres alors qu’elles étaient des zones humides qui protégeaient des incendies. À mesure que les cultures gagnent du terrain, les feux se multiplient.

Les conséquences sont dramatiques pour la biodiversité, la santé humaine et l’économie. Destructions de biens et d’infrastructures : rien qu’aux États-Unis, on estime entre 71 milliards et 350 milliards de dollars la facture annuelle des incendies. Sans compter des pertes inestimables : la disparition pure et simple de certaines espèces dans les feux, les conséquences sur la santé respiratoire et nerveuse des humains qui subissent les fumées toxiques, et la libération de tonnes supplémentaires de gaz à effet de serre qui réchauffent un peu plus le climat.

Plus de la moitié des dépenses de lutte contre les incendies est consacrée à éteindre les feux, et moins de 1% à la prévention. Pour les experts du PNUE, il faudrait faire l’inverse. Mettre deux tiers de cet argent dans la prévention pour protéger les zones humides, les tourbières... Associer les communautés à protéger ces espaces. Aménager les plantations industrielles qui sont souvent constituées d’espèces non locales pour qu’elles ne deviennent pas un combustible au moindre départ de feu. Et bien sûr lutter mondialement contre le réchauffement climatique.

Situation paradoxale en Afrique

La situation de l’Afrique sur ce tableau est assez paradoxale. Avec plus de 4 millions de km2 de superficie brûlée tous les ans, elle est le continent qui concentre les deux tiers des incendies de la planète, et le plus de feux au kilomètre carré. Mais il s'agit pour la plupart de petits feux contrôlés par l’homme, comme ils sont pratiqués en début de saison sèche en Afrique de l’Ouest pour ouvrir les espaces de savane, afin justement d’éviter des feux plus importants par la suite. Or depuis 20 ans, on observe une diminution de 25% de ces feux, parce qu’il y a moins de végétation et donc moins de combustible pour ces incendies.

Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de risque de méga-feux à l’avenir lors de vagues de chaleur, préviennent les experts du PNUE. De son côté, Greenpeace Afrique appelle les gouvernements du continent à coopérer pour prévenir ces incendies, comme le font déjà les pays de la SADC, la Communauté de développement de l’Afrique australe. C’est au niveau de la Commission des forêts d’Afrique centrale, estime l’ONG, que les autorités devraient s’inspirer des méthodes traditionnelles africaines de brûlis pour éviter des feux plus grands et dévastateurs.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne