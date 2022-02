Environnement: l'argent des milliardaires pollue, dit un rapport de deux ONG

C'est un rapport des ONG Oxfam et Greenpeace qui a été publié ce mercredi 23 février. Le patrimoine financier de 63 milliardaires français émet autant de gaz à effet de serre que celui de 50% de la population française. Les deux ONG proposent la mise en place d'une taxe carbone pour les plus riches.

Ce n'est pas la première fois que l'empreinte carbone des milliardaires est pointée du doigt par les ONG. Mais cette fois, ce n'est pas leur style de vie, leurs croisières en yacht ou leurs « escapades » shopping en jet privé qui est visé. C'est leur argent. Selon Oxfam et Greenpeace, par leurs placements et leurs soutiens financiers envers certaines entreprises polluantes, « les milliardaires permettent et encouragent des projets émetteurs de gaz à effet de serre sur l’ensemble de la planète ». Résultat : un bilan carbone vertigineux.

Quelle participation pour les plus riches ?

Avec au moins 152 millions de tonnes équivalent CO2 en une année, le patrimoine financier de 63 milliardaires français émet autant que le Danemark, la Finlande et la Suède réunis.

À elles seules, les finances de la famille Mulliez, qui est à la tête du groupe Auchan, émettent plus que tous les habitants d’une région française comme la Nouvelle-Aquitaine. Un impact non négligeable qui pose la question de la participation des milliardaires aux nécessaires efforts de transition écologique selon les deux ONG qui militent pour une taxe carbone pour les plus riches. Un impôt sur la fortune spécifiquement dédié à l'adaptation au changement climatique.

