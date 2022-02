France: les lacunes des politiques publiques pour s'adapter au réchauffement climatique

Le Giec, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, publie ce lundi 28 février, le second volet de son rapport d'évaluation du changement climatique consacrée à l'impact du changement climatique et la nécessaire adaptation de nos sociétés pour y faire face. La France, comme tous les États du monde, est loin d'être prête.

Publicité Lire la suite

Si quelques actions sont entreprises çà et là, les dirigeants politiques français n'ont pas encore pris la mesure de tout ce que le changement climatique va induire dans le pays.

Vivian Depoues, chercheur spécialiste de ces questions d'adaptation à l'Institut économique pour le climat liste pourtant des risques majeurs auxquels le pays va devoir faire face : « Il y a certains risques qui sont des risques sanitaires, les canicules, la chaleur - beaucoup plus fréquente, beaucoup plus longue -, ce sont des choses auxquelles il va falloir s’adapter. Il y a des risques sur les événements extrêmes, une extension du risque de feux de forêts l’été et possiblement des modifications des risques d'inondations, notamment dans le Sud de la France. La hausse du niveau de la mer va grignoter en partie les côtes. La sécheresse également, avec des questions de manque d’eau, qu’on commence déjà à voir de plus en plus souvent, qui affecte les activités agricoles, les activités économiques, mais également certaines villes ».

En France, dans des rapports récents, le Sénat et le Haut conseil pour le climat ont déjà souligné les lacunes des politiques publiques. « En ce moment, on rénove énormément de bâtiments, on rénove des quartiers entiers des villes, sans prendre en compte le fait qu’il va faire beaucoup plus chaud en été et que cela pourrait devenir des endroits très difficiles et très peu confortables à vivre. Il faudrait donc intégrer cette question-là. Et c’est aussi cela l’adaptation, quand on rénove, quand on construit », explique Vivian Depoues.

« L'affaire du siècle »

En 2019, la France a été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour son incapacité à protéger ses citoyens contre la pollution de l’air.

Autre exemple, en octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat français pour ses manquements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Quatre associations, Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme (FNH), Greenpeace France et Oxfam France avaient porté l'affaire devant le tribunal, déclarant l'Etat « responsable » de manquements à ses propres engagements en matière d'émissions de gaz à effet de serre, pris notamment dans le cadre de l'accord de Paris. Les ONG avaient alors demandé au tribunal d'ordonner à l'Etat de prendre des mesures pour réparer ce préjudice.

Les scientifiques du Giec pourtant l'assurent : la vie telle que nous la connaissons va inéluctablement être transformée, et ce, à court terme. Il est vital de s'y préparer.

► À lire aussi : Réchauffement climatique: la moitié des habitants de la planète «très vulnérables» , dit le GIEC

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne