En Allemagne, les émissions de CO2 repartent à la hausse en 2021

Première nation industrielle d’Europe, l’Allemagne a fait état, mardi 15 mars, d’un rebond de ses émissions de gaz à effet de serre en 2021. Une hausse qui devrait se prolonger en 2022, notamment à cause de la guerre en Ukraine.

« Environ 762 millions de tonnes de gaz à effet de serre ont été émis en 2021 », soit « 33 millions de tonnes ou 4,5 % de plus qu'en 2020 », selon un communiqué du ministère de l'Économie et du Climat. Avec une baisse de 9%, l’année 2020 avait été particulièrement faible en émission, la pandémie de Covid-19 ayant freiné fortement l’activité économique.

Malgré une réduction des émissions de 38,7% depuis 1990, l’Allemagne s’éloigne encore un peu plus de ses objectifs d’atteindre une réduction de 65% d’ici 2030.

« Sécurité et approvisionnement énergétique sont liées »

D’autant plus que les conséquences de la guerre en Ukraine en termes d’approvisionnement énergétique devraient assombrir la tendance pour les prochaines années. L’Allemagne étant fortement dépendante du gaz russe pour produire son électricité, le gouvernement allemand envisage de renforcer temporairement son recours au charbon.

« La guerre agressive de la Russie contre l'Ukraine nous a montré à quel point la sécurité et l'approvisionnement énergétique sont liées », a commenté le secrétaire d'État au Climat, Patrick Graichen, cité dans un communiqué.

En plus de rendre son énergie plus verte en portant à 80% la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité, le ministre écologiste de l'Économie Robert Habeck veut rendre le pays indépendant du charbon russe d'ici l'automne, et largement indépendant du pétrole russe d'ici la fin de l'année. Une tache de plus qui vient s'ajouter aux ambitieux objectifs pour le développement des énergies renouvelables énoncés par le ministre en janvier dernier.

(avec AFP)

L'intégralité de notre suivi quotidien et en direct de la guerre en Ukraine. © Studio graphique FMM

