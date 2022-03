Réchauffement climatique: réduire les émissions de méthane pour sauver la banquise

Un ours polaire au Svalbard (Norvège). L'Arctique se réchauffe trois fois plus vite que la moyenne terrestre.

Dans une étude à paraître ce mercredi 15 mars, des scientifiques expliquent qu'il est possible de préserver la banquise dans l’océan Arctique à conditions d'agir contre les émissions de CO2 mais aussi de méthane, un puissant gaz à effet de serre.

Si les politiques actuelles en matière d'émissions de gaz à effet de serre n'évoluent pas, il n'y aura bientôt plus de banquise en été dans l'océan Arctique, conséquence du réchauffement climatique sur la planète.

Selon les scientifiques de l'ONG Environmental Defense Fund Europe, la banquise durant l’été pourrait avoir disparue dans à peine soixante ans. Un tel phénomène aurait des conséquences majeures et notamment géopolitiques, car il y aurait un nouvel espace maritime à conquérir.

Les conséquences environnementales seraient tout aussi terribles, avec la possible disparition des ours polaires et autres animaux dépendants de cette vaste mer de glace pour survivre. Une hausse en température encore plus rapide de l'océan et donc un impact sur la vie marine et la montée des eaux serait aussi à craindre.

Le secteur agricole, premier émetteur de méthane

Toutefois, les chercheurs estiment qu'il est possible de sauver un peu de cette précieuse banquise. Mais qu'agir sur les émissions de CO2 avec les objectifs fixés aujourd’hui ne suffira pas.

Il faut également limiter les émissions de méthane, et le plus tôt sera le mieux. Ce gaz est responsable d'environ 30% du réchauffement de la planète, selon le programme des Nations unies pour l'environnement.

Le secteur agricole, avec notamment les flatulences des bovins, ainsi que l'extraction et le transport des énergies fossiles est le principal émetteur de méthane. Il est donc possible d'agir rapidement : en améliorant l'alimentation des vaches ou en limitant notre utilisation du pétrole et du gaz, avance l’ONG.

