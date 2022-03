Reportage

Afrique du Sud: grave pollution sur la rivière Vaal qui alimente le Gauteng en eau potable

La marina de Deneysville sur le barrage du Vall en Afrique du Sud. © Flickr.com CC BY-NC-ND 2.0 Pascal Parent

La province du Gauteng, la plus urbanisée d'Afrique du Sud, est parcourue par le Vaal, une rivière dont la pollution dépasse les normes. En cause, les eaux usées qui se déversent directement dans la rivière faute de stations d'épuration suffisantes ou en bon état. Une menace pour l'environnement et les populations.