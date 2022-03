Réchauffement climatique, après le constat, les solutions: le GIEC se remet au travail

Ce lundi, 195 Etats commencent l'examen d'un nouveau rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur le climat de l'ONU, le GIEC. Troisième et dernier volet d'un bilan global sur l'état des connaissances scientifiques sur le changement climatique, ce nouveau rapport doit faire le point sur les solutions contre le réchauffement, dans un monde accro aux énergies fossiles, grandes émettrices de gaz à effet de serre et premières responsables de la hausse des températures.

Comment freiner le réchauffement de notre planète ? Alors que le monde a déjà gagné 1,1 degré depuis le début de l'ère industrielle... Comment limiter les conséquences de cette hausse des températures qui se font déjà durement sentir avec la multiplication des canicules, sécheresses, inondations et tempêtes ?

Le rapport de milliers de pages rédigé par des chercheurs du monde entier répond à ces questions. Il est examiné à huis clos par les pays membres de l'ONU. Un résumé destiné aux décideurs doit être divulgué dans deux semaines. Il proposera des solutions pour transformer chaque grand secteur responsable du réchauffement climatique (énergie, transport, agriculture, industrie, bâtiment), et sans aucun doute notre trop grande consommation d'énergies fossiles va être pointée du doigt... Un problème qui prend une nouvelle dimension dans le contexte de la guerre en Ukraine, au moment où sont rebattues les cartes de la consommation d'énergie dans le monde.

Dans le premier volet de son rapport publié en août 2021, le Giec pointait du doigt l'accélération du réchauffement, prédisant que le seuil de +1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle pourrait être atteint déjà autour de 2030. Dans le second, publié fin février, il dressait un tableau plus que sombre des impacts passés, présents et futurs sur la population et les écosystèmes, soulignant que retarder l'action réduisait les chances d'un « avenir vivable ».

Ce lundi, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU a d'ailleurs averti que « l'addiction aux énergies fossiles nous conduit vers une destruction collective ». « Nous marchons les yeux fermés vers la catastrophe climatique », a déclaré Antonio Gutteres, « si nous continuons comme ça, nous pouvons dire adieu à l'objectif de 1,5°C. Celui de 2°C pourrait aussi être hors d'atteinte ».

Mais il est encore temps d'agir pour éviter le pire estiment les experts.

(et avec AFP)

