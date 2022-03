L'envahissant sel du Sine Saloum sénégalais

Reportage

S'il peut être de l'or blanc pour ceux qui en font commerce, il est surtout un poison pour la population de ce vaste delta classé au Patrimoine mondial de l'Unesco. La montée des eaux est pour lui un très bon moyen de transport vers les terres et il s'infiltre partout, dans les corps, les constructions. Qu'il s'agisse de cultures agricoles ou de leur hydratation avec une eau potable, hommes et femmes de cette zone doivent faire preuve de créativité pour s'adapter.

De notre envoyé spécial dans le Sine Saloum,

La vieille femme au boubou bariolé ajoute quelques mots en wolof et s'éclipse avant que nous n'ayons pu regarder l'objet glissé dans notre paume. Une pince de crabe blanchi par le temps et le soleil. On lève la tête : rien que du jaune, du sec, de l'épineux. L'eau se distingue vaguement au loin, et encore, il faut le savoir. « Durant l'hivernage [la saison des pluies, de juillet à novembre, ndlr], tout est recouvert par les eaux venues du fleuve, là-bas. C'est comme ça que les crabes se retrouvent ici », explique Omar Faye, secrétaire de Sakh Djam, une association locale de producteurs.

Diofior se situe au nord du Sine Saloum, du nom des deux grands fleuves de ce delta renommé. Dans les vallées de Boubalaye, en périphérie de ce village, on tente de cultiver le riz entre deux bras de mer, malgré l'incruste d'un adversaire coriace : le sel. Durant cette saison sèche, des traces cristallines de son dernier passage sont encore visibles sur la terre.

Un « tan », étendue salée près d'un bras de mer (ou bolong), entre Fatick et Foundiougne. © Géraud Bosman-Delzons/RFI

« En 1995, il n'y avait encore que des terres blanches », se souvient Baboucar Gning, chargé de projets sociaux à Diofior. Ici, on les appelle des « tans », des étendues trop salées pour être cultivées. Les choses ont changé à partir de 2011 quand les habitants ont décidé de réunir leurs forces : « on a commencé par créer des remblais de terre, avec nos pelles et nos pioches. Dès cette année-là, on a pu exploiter 80 hectares. Les gens se sont alors rendus compte qu'il était possible de récupérer des terres et se sont motivés. »

Alors Baboucar Gning monte un dossier pour l'obtention de deux digues en dur. En 2015, c'est chose faite : l'une, anti-sel, affronte sur 810 m l'arrivée des eaux de la mer et du sel ; l'autre, sur 1 100 m, permet la régulation des eaux. Entre les deux, des lopins rizicoles. Grâce aux digues, 160 hectares de rizières ont été regagnés sur les terres salines. Baboucar estime à 600 hectares le potentiel encore récupérable, qui pourrait bénéficier à quelque 20 000 habitants du secteur. « Moi-même, avant la construction des digues, j'achetais presque 80 kg de riz par mois. Depuis, je n'ai plus acheté un grain puisque je le produis sur ma parcelle. » La production a augmenté avec le nombre d'exploitants. Sakh Djam regroupe désormais près de 270 producteurs dont une large majorité de femmes, rizicultrices de mères en filles.

Baboucar Gning, à gauche, discute avec Omar Faye et Khady Fall, sur la digue anti-sel de la vallée Baboulaye de . Derrière l'horizon, il y a un bras de mer du Saloum qui envahit les vallées lors de la saison des pluies. © Géraud Bosman-Delzons/RFI

Tout n'est certes pas réglé. L'iode est toujours là et la mer monte. « Il s'est infiltré dans les sols et il y a des remontées capillaires. Si la pluie n'est pas abondante, la quantité de sel reste trop importante. Le lessivage du sel par les eaux de pluie est un travail de longue haleine », tempère le local. Et puis dans deux mois, il va falloir labourer ce sol si dur, asséché par le sel, rappelle Marie Sega Sarr, la présidente de Sakh Djam, qui demande un tracteur, des engrais et un bassin de rétention d'eau douce pour les femmes de sa communauté.

Mais les efforts ont incontestablement porté leurs fruits. Les digues, le reboisement – une véritable muraille verte a poussé en dix ans –, l'amendement des terres et la recherche de variétés de riz plus adaptées participent aussi à la lutte contre le fléau salin. « Les vallées mortes de Baboulaye commencent à se revitaliser », conclut Baboucar Gning. Ici, on semble avoir trouvé un rempart provisoire à l'avancée de la « langue salée ».

Quelques-unes des membres de l'association Sakh Djam, menée par Marie Sega Sarr, à Diofior. © Géraud Bosman-Delzons/RFI

Le sel met son grain en politique

Foundiougne aimerait pouvoir en dire autant. Ce petit port de pêche coule en apparence des jours paisibles au bord du Saloum. Depuis deux mois, un pont d'1,6 km, le plus grand du pays, enjambe ce fleuve majestueux. Les drapeaux de son inauguration y flottent encore sur l'ouvrage construit et co-financé par la Chine et l'État, et qui fait la fierté de ce chef-lieu enclavé, sur la route de la Gambie.

L'ouverture de cette route aérienne tombe d'autant mieux que l'usine de dessalement de Foundiougne est un fiasco depuis sa mise en service, il y a deux ans. Depuis, des camions citernes viennent tous les jours de Dakar pour ravitailler environ 6 000 habitants privés d'eau douce sur les 9 000 âmes de la ville. « L'État a énormément dépensé dans cette usine. On parle d'1,4 milliard de francs CFA. Mais les études n'étaient pas bonnes et le taux de salinité était trop élevé », indique Thiémokho Ndiaye, élu aux municipales de janvier. La santé publique est affectée, les bâtiments s'oxydent : « le sel ronge tout. Même le fer et le ciment. La solution serait de mettre du carrelage plutôt que de l'enduit, mais ce n'est pas donné à tout le monde », soupire l'homme à l'abord placide et flegmatique.

À Foundiougne, le sel n'est vraiment pas un don du ciel puisqu'en plus, on ne l'exploite pas, contrairement à la ville voisine de Fatick, capitale de la région et ville natale du président Macky Sall, où il l'est en quantité industrielle. À en croire l'édile, la nuisance du minéral est telle qu'elle peut défaire des carrières politiques : « je pense que le problème de l'eau a causé la défaite de mon prédécesseur. » Lui ne redoute pas que son mandat se paie d'une note salée : il place ses espoirs dans un projet de nouveau forage à 70 km de là, qui devrait alimenter sa ville d'ici à trois mois. « D'après les études, cette nappe serait intarissable », semble-t-il rêver tout haut.

Thiémokho Ndiaye est maire de Foundiougne depuis janvier 2022. Lui aussi devra livrer la guerre au sel. © Géraud Bosman-Delzons/RFI

Des nappes phréatiques inépuisables, voilà qui ferait pâlir d'envie les populations du territoire de Niakhar et des régions plus continentales. Pour s'y rendre, il faut remonter à 45 minutes au nord. Le vent est toujours là, mais la fraîcheur en moins. Les pistes sablonneuses dépassent des baobabs aussi rustiques que les vaches qui, peut-être, rêvent du prochain point d'eau, salée ou non, elles ne feront pas les difficiles. Ici, l'eau douce est réservée à la boisson humaine. La nappe phréatique de Niakhar étant salée, l'accès à l'eau potable est un souci quotidien (voir diaporama). Pour la cuisine, le linge, le lavage et l'hydratation des animaux, une eau saumâtre peut faire l'affaire.

Robert Diatte est technicien et mesure pour l'Institut de recherche et de développement la salinité des puits d'un large secteur. Pour lui aussi, le sel avance jusqu'ici. Cela s'observe au niveau de la santé publique, dit-il. Dans la population adulte d'abord, laquelle serait davantage sujette aux problèmes de tensions qui se révèlent à partir de 50 ans à cause, estime-t-il, du sel que cette génération aurait bu il y a 30 à 40 ans. « Quand ils partent à l'hôpital, on leur recommande d'arrêter de boire l'eau du robinet. Car la nappe de Niakhar est salée. » D'autres témoignent selon lui de courbatures, d'envies d'uriner la nuit. « Quand ils arrêtent de boire de cette eau, les problèmes s'arrêtent. » Chez les plus jeunes également : « Il y a toute une génération, celle des trentenaires, qui a les dents noircies à cause du sel. » Les années 1980 et 1990 correspondent à la fin d'une période de sécheresse extrêmement sévère. Une faible pluviométrie qui aurait contribué à la salinisation des nappes puisque l'eau de pluie ne s'y infiltrait plus.

Avec un réfractomètre, Robert Diatte mesure la salinité du puits de Sanghaï, près de Niakhar. 0,37 g/l : c'est de l'eau douce. © Géraud Bosman-Delzons/RFI

Cette explication historique s'ajoute à celle, là encore, d'une remontée des eaux sur le continent. Si les puits de certains secteurs sont salés et d'autres non, c'est parce qu'ils se trouvent sur la trajectoire des eaux de mers qui remontent par le biais des bas-fonds. Ces dénivellations, sortent de canaux naturels, acheminent l'eau océanique jusque dans des terres finalement très éloignées de la côte. Où l'on retrouve, là encore, des digues anti-sel aménagées par les habitants.

L'autre hypothèse du mystère des nappes salées

Entretien avec Luc Descroix, directeur de recherche en hydrologie au laboratoire Paloc de l’Institut de recherche et de développement (IRD). Le scientifique, qui travaille avec ses équipes depuis de nombreuses années sur cette question dans la région, distingue la question du sel dans les bras de mer de la question de certains puits, très salés, plus vers l’intérieur des terres. Leur salinité, très variable, pourrait ne pas avoir de lien avec la montée des eaux.

RFI : Les eaux du Sine Saloum sont-elles de plus en plus salées à cause de la montée de l'océan ?

Non, au contraire, la salinité des bras de mer du Saloum a drastiquement diminué dans les trente dernières années.

D'abord, parce que la pluie, donc l'eau douce, est revenue après une longue sécheresse sévère entre 1968 et 1998. Donc le sel est dilué.

Ensuite, il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout dans les îles du Saloum, au bord de la mer, que le problème du sel est le plus important, mais dans la partie continentale où l'eau des puits plus salée que dans les îles. Ainsi, mardi 1er mars, l'eau de mer à Foundiougne, au bord d'un bras du Saloum, avait une salinité de 50 g/L de sel, soit bien plus que l'eau de mer qui est à 35 g/L. À Kaolack, à 40 km en amont, on est à 95 g/L. Mais des valeurs deux fois plus élevées étaient observées pendant la sécheresse. C'est normal : on est dans des estuaires profonds, dits « inverses » avec beaucoup d'évaporation, donc de l'eau toujours plus salée que l'eau de mer, car très peu d’eau arrive du continent. Il y a donc, ces dernières décennies, une baisse de la salinité des eaux de l'estuaire.

Donc cela devrait bien contribuer à la salinisation ?

Non, car l'eau de mer à 35 g par litre entre plus facilement dans un estuaire où l'eau peut atteindre 100 g de sel par litre à cause de l'évaporation. En 1987, il y a eu la rupture de la flèche de Sangomar. C'est un petit cordon littoral que la montée des eaux a fini par rompre, ce qui a créé une île au niveau de l'embouchure du Saloum. L'estuaire est donc devenu quatre fois plus large qu'avant et l'eau de mer entre plus facilement dans le Saloum. On entend souvent le contraire, mais je suis formel là-dessus : cette rupture a contribué à diminuer la salinité de l'eau des bras de mer.

Pourtant, la population témoigne d’un vrai problème lié au sel ?

Et c’est bien le cas, la salinité pose un problème de plus en plus grave. Mais si la salinité des eaux de l’estuaire diminue, la population, elle, augmente bien, les besoins en eau augmentent et donc il y a de plus en plus de gens touchés par cette salinité, qui ont l'impression d'un phénomène de salinisation. La nuance est démographique. Comme la consommation d'eau augmente, on tire plus sur les puits et ça, ça pourrait faire venir du sel. Pas forcément de la mer, mais d'endroits où l'eau est plus salée.

Mais justement, si ce n'est pas la mer qui apporte le sel à l‘intérieur des nappes phréatiques, d’où vient-il ?

C’est la grande question que je me pose. Notre observatoire de Niakhar fait des mesures depuis 2016 et cela n'a fait que s'aggraver depuis, mais l'on manque de valeurs plus anciennes pour évaluer sa progression. On mène une veille sur 744 puits. 15% des puits ont une eau extrêmement salée (plus de 10 g/L); 50% très salée (supérieure à 3g/L); seuls 20% ont une salinité acceptable (inférieure à 1g/L) et 5% ont une eau de très bonne qualité. Pourtant, ces puits sont parfois distants de quelques centaines de mètres seulement, ils touchent la même nappe phréatique et puisent à la même profondeur. Pour donner une idée, on considère qu'une eau est salée à partir d'1 gramme de sel par litre ; en Europe, il n'y a jamais plus de 0,5 g/L. C'est un énorme problème, mais ce n'est pas du tout sûr que ce soit en lien avec la mer. Mais cela reste à démontrer. Je cherche des financements pour une thèse là-dessus.

Mon hypothèse est la suivante : on sait qu'il y a eu dans toute l'Afrique de l'Ouest des dunes formées au moment les plus secs et froids de l’Holocène, durant l‘Ogolien juste après la dernière glaciation en Europe, au moment où le Sahara s’est étendu vers le sud. De plus, il y a environ 5 000 ans, au Sahara, le climat était beaucoup plus humide que maintenant.

Ces dunes étaient orientées du nord-nord-est au sud-sud-ouest. Or la salinité des puits dans la région de Niakhar me paraît aussi alignée sur cet ordonnancement... Ces dunes ont par la suite été recouvertes par de nouvelles formations sédimentaires lors de la remontée du niveau de la mer ; et quand il y a sédimentation, le paysage redevient plat. Cette répartition de la salinité entre des puits salés et non salés viendrait du sel piégé dans les inter-dunes et non pas sur les dunes.

J'ai observé exactement le même phénomène d'alignement de puits salés et non salés sur l'île de Mar Lodj, dans le Bas Saloum, et dans la vallée du Sénégal jusqu’au point amont atteint par la transgression.

