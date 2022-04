Énergies vertes: le passé pas si propre d'Iberdrola en Amérique latine

Un collectif de journalistes basé en Bretagne, où l'industriel espagnol mène des projets éoliens controversés, a revisité la manière dont le géant du secteur des énergies renouvelables s'est implanté au Brésil et au Mexique. Faits et témoignages rapportés ne jouent pas en sa faveur.

Publicité Lire la suite

Quel est le point commun entre la baie de Saint-Brieuc en France, l'isthme de Tehuantepec au Mexique ou encore Belo Monte, au cœur de la forêt amazonienne ? La présence de l'industriel espagnol Iberdrola dans des installations controversées d'éoliennes ou de barrages hydro-électriques.

L'anse bretonne est prévue pour faire tourner 62 éoliennes de 207 mètres de hauteur « fin 2023 », selon le calendrier dévoilé le mois dernier par Ailes Marines, la filiale française d'Iberdrola. Le parc, dont le chantier accuse d'importants retards, pourrait à terme fournir l'électricité à 835 000 habitants, soit 9% de l'électricité de la Bretagne.

Numéro un de l'éolien

Mais le projet, d'un coût de 2,4 milliards d'euros, rencontre méfiance et résistance locales depuis des années en raison de son impact environnemental. Il a même réussi à fédérer contre lui des pêcheurs, qui craignent pour les ressources, et leur meilleur ennemi, Sea Shepherd, qui alerte sur le danger pour la biodiversité. En juin 2021, une fuite d'huile hydraulique a été repérée et qualifiée de « significative » par les autorités de l'État. Elle s'étendait sur près de 16 km au nord d'Erquy, une zone halieutique très fréquentée, pour sa coquille Saint-Jacques en particulier. Le projet fait par ailleurs l'objet de plusieurs plaintes devant la Commission européenne et la justice française, notamment pour recel de favoritisme dans l'attribution du marché public. Enfin, Iberdrola a des vues sur la Bretagne sud pour un deuxième chantier offshore.

Créée en 1992, forte de 36 000 salariés, Iberdrola est le numéro un mondial de l'énergie éolienne, et une tête de pont dans le solaire et l'hydro-électrique. Quasi mort au tournant des années 2000, l'énergéticien espagnol est aujourd'hui l'une des sociétés les plus cotées des places financières européennes. Une « remontada » due à son emblématique PDG qui a senti avant tout le monde le vent du charbon tourner et a mis le cap sur le renouvelable. Ignacio Sanchez Galan est le plus puissant et le plus rémunéré des patrons ibériques. Il est aussi accusé d'être impliqué dans une affaire d'espionnage entre grandes entreprises depuis juin 2021.

« Cette entreprise met en avant son souci de la préservation de l'environnement, de construire des projets responsables, durables. Elle se dit aussi inclusive dans les processus d'implantation de ses ouvrages. On a souhaité voir ce qu'il y avait derrière ces éléments de communication, savoir quel était cette entreprise qui débarque chez nous, pour que les Bretons et les Bretonnes sachent à qui on confie les rênes de ce genre de projets. Pour cela, on s'est intéressé à plusieurs de ses projets emblématiques d'énergie dite "verte" en Amérique latine », explique Gwenvaël Delanoë, co-fondateur de Splann, une association de journalistes née en 2021 en Bretagne, qui s'est spécialisée dans les enjeux environnementaux.

Le constructeur espagnol fait tourner ses pales au Mexique et ses vannes au Brésil depuis près de quinze ans pour les plus anciennes. Or, son implantation dans ces pays s'est accompagnée d'un cortège de dégâts tant humains qu'environnementaux, établit le travail documentaire diffusé mardi 29 mars (« Iberdrola. Quand l'énergie propre a les mains sales », en accès libre). Les cinq chapitres de l'enquête ne contiennent pas de révélations à proprement parler, ni n'établit de responsabilité directe d'Iberdrola dans les faits rapportés. Mais cette synthèse, à travers notamment la « réactualisation de témoignages » de locaux, offre un résultat global peu favorable à l'image de l'entreprise. Le récit met en lumière les préjudices qui entourent l'irruption de ces moulins de fer ou de ces barrages.

Au Mexique, de nombreux parcs éoliens sont sortis de terre au cours des vingt dernières années. Splann s'est intéressé à deux d'entre eux, sur l'isthme venteux de Tehuantepec, dans le tristement célèbre État de Oaxaca, où journalistes et défenseurs des droits humains paient de leur vie leur liberté d'expression. « Les éoliennes sont un sujet sensible dans lequel s’entremêlent litiges avec les paysans, accusations de spoliations des terres et de corruptions, milices armées, menaces contre des journalistes et assassinats d’activistes », écrit Splann, qui « a recensé au moins trois cas d’assassinats d’activistes locaux en lutte soit contre des projets éoliens soit pour de meilleurs tarifs de l’électricité, entre 2013 et 2018 ». Au Mexique, « on a documenté un contexte pour le moins sanglant », ajoute Gwenvaël Delanoë. « Les accusations de violations visant Iberdrola n'ont pas obtenu de réponses. »

« Action ethnocide » à Belo Monte

Le parc éolien de la Venta II (98 éoliennes, 2007) est bâti sur la route migratoire « la plus fréquentée au monde », selon une étude d'impact préalable au projet. Près de 10 000 oiseaux et chauve-souris « seraient morts par collision avec une éolienne » en une seule année, selon le chiffre (de 2011) de la Banque mondiale mentionné par l'enquête. « Les produits chimiques (huiles) libérés par les moteurs sont emportés par le vent et contaminent les puits, les lagunes et les mers », cite par ailleurs l'article.

Les conséquences sont encore plus saillantes au Brésil. Iberdrola a par exemple participé, via le consortium Norte Energia, à la construction d'un barrage à Belo Horizonte, inauguré fin 2019. La centrale électrique qui y est adossée est la quatrième la plus puissante au monde. Située en territoire autochtone, la construction avait été très fortement contestée, comme l'avait constaté sur place RFI à plusieurs reprises, et entachée de « graves violations des droits humains », rappelle Splann. Des milliers de personnes avaient été déplacées de force, mal indemnisées et déstabilisées dans leurs habitudes de vie traditionnelle.

En 2015, les autorités fédérales avaient reconnu les dommages : « L’implantation de Belo Monte constitue une action ethnocide de l’État brésilien et de la concessionnaire Norte Energia, mise en évidence par la destruction de l’organisation sociale, des coutumes, des langues et des traditions des groupes indigènes impactés. » En 2020, la justice fédérale d’Altamira a à son tour reconnu « les probables impacts de Norte Energia sur le mode de vie des peuples indigènes ».

« On s'aperçoit que les pratiques d'Iberdrola ne sont finalement pas si différentes que celles des majors pétrolières dont on sait qu'elles ont quantité de casseroles judiciaires ou écologiques. On se rend compte que ce n'est pas parce qu'on met des éoliennes que tout est propre, loin de là », conclut Gwenvaël Delanoë. Iberdrola, via sa filiale brésilienne Neoenergia, ou le consortium Norte Energia ont longuement commenté chacun des trois chapitres consacrés au Brésil, « sauf sur la question de l'ethnocide », regrette Splann. Contactée par RFI à propos de cette enquête du collectif Splann, la société Iberdrola n'a pas donné suite.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne