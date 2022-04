L'océan au cœur d'un sommet international sur l'archipel de Palaos

La septième édition du sommet international « Our Ocean » (« Notre océan ») débute ce mercredi 13 avril. Pour la première fois, il est organisé à Palaos, un archipel du Pacifique en première ligne face au réchauffement climatique et la montée des eaux. 500 représentants du monde entier seront présents.

Avec une altitude moyenne de quelques mètres, l'archipel de Palaos fait partie de ces États insulaires directement menacés par la montée des eaux. Concerné au premier rang par le réchauffement climatique, le pays organise ainsi pour la première fois le sommet international « Notre océan » en partenariat avec les États-Unis.

Deux jours de discussions

Au programme, deux jours de discussions impliquant responsables gouvernementaux, société civile et entreprises pour avancer sur plusieurs fronts tels que la pollution marine, les aires protégées ou la pêche durable.

Comme souvent lors de ce genre de réunion, celle-ci devrait aboutir à son lot d'engagements internationaux et une levée de fonds. Les six précédents sommets avaient ainsi permis la mobilisation de plus de 91 milliards de dollars et la protection de 13 millions de kilomètres carrés d'aires maritimes, une superficie équivalente à la Russie.

Protéger

Les organisateurs espèrent donc poursuivre sur cette lancée pour protéger des océans bien mal en point, comme l'ont précisé récemment les différents volets du dernier rapport du Giec.

