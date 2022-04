Canada : la protection des caribous tend les relations entre Québec et le gouvernement fédéral

Un caribou, ici dans un zoo allemand. dpa/AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Québec, les caribous sont plus que mal en point. L'espèce a déjà disparu de plusieurs régions où elle fleurissait et dans le Nord du Québec, où subsiste la plus grande colonie de la sous-espèce des caribous migrateurs. Quelque 99% du plus grand troupeau a disparu en trente ans. Le gouvernement Trudeau veut intervenir si Québec ne prend pas rapidement des mesures.