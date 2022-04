Heïdi Sevestre, sentinelle du climat dans l'arène des glaces

Portrait libre

Fondue de glaciers depuis l'adolescence, la scientifique française s'est s'installée dans sa région de cœur : le Svalbard, au plus près du pôle Nord. Là-bas, le réchauffement climatique, « cataclysmique », est six fois plus rapide qu'ailleurs. La jeune scientifique, qui travaille pour le Conseil de l'Arctique, consacre aussi son temps à vulgariser ses connaissances et alerter la jeunesse et le monde politique sur « l'urgence d'agir ».

Il est 15h, jeudi 7 avril, Heïdi Sevestre allume la caméra de son ordinateur, dans son appartement de Longyearbyen. La capitale de la région du Svalbard, en plein océan Arctique, est l'ultime foyer de peuplement avant le Pôle Nord. Dehors, on aperçoit un ciel bleu éclatant, avril est le mois le plus ensoleillé de l’année dans cet archipel norvégien. « Il va maintenant faire jour 24h/24. Pour le corps, c'est hyper déstabilisant : tu es tout le temps plein d'énergie, c'est impossible d'aller se coucher. Comme tout le monde ici, j'ai mis du papier aluminium sur la fenêtre de ma chambre. C'est moche mais ça protège bien de la lumière ! », s'esclaffe cette trentenaire à la jovialité contagieuse, qui vit au Svalbard depuis quelques mois. « C’est l'endroit le plus extraordinaire au monde. En février, les lumières de lever de jour sont rosées, dorées, bleu profond, elles traversent les cristaux de glace... Je m'émerveille tous les jours d'être ici », poursuit la glaciologue française. Sa science, pourtant, prédit un avenir bien moins radieux pour l’humanité.

Des glaciers alpins à l'épicentre du dérèglement

Heïdi Sevestre ne s’est pas installée dans cette contrée pour sa seule beauté, mais surtout pour étudier comment la passion de sa vie fond comme neige au soleil. « Le Svalbard est vraiment l'épicentre du réchauffement climatique : il se réchauffe six à sept fois plus vite que le reste de la planète », explique-t-elle. Il y a encore quelques décennies, la banquise entourait l’archipel et agissait comme un congélateur naturel. Aujourd'hui, elle a pratiquement disparu. » Des scientifiques, des politiques, des journalistes du monde entier viennent sur ces terres blanches pour comprendre le dérèglement climatique, tant les effets sont visibles dans cette région. « Pour moi, c'était vital d'être au coeur du sujet », affirme la passionnée des glaciers, qui accueille régulièrement ce petit monde.

Depuis 1979, la banquise a perdu une surface équivalente à l'Inde, rappelle Heïdi Sevestre.

De quoi cette passion brûlante est-elle le nom ? De cette héroïne de la littérature helvétique du 19e siècle, blonde et modèle, répondrait la psychanalyse ! D'un caractère enjoué et altruiste, Heïdi vit dans un chalet alpin avec un grand-père misanthrope qui se déglace à son contact. « Les histoires d'Heïdi ont bercé mon enfance et je me reconnais tellement dans ce personnage qui défend la nature contre l’avidité des humains, que ça m'a forcément influencée dans mes choix », sourit Sevestre, née en 1988 de l'autre côté des Alpes, à Annecy, en 1988. L’environnement d’origine explique aussi certaines prédispositions : ses parents, alpinistes tous les deux, lui ouvrent les sentiers de montagne et les lacs d’âge glaciaire, avec pour horizon tout proche le Mont-Blanc et ses glaciers en voie d'extinction.

Enfant, la Haut-Savoyarde révèle une timidité maladive, au point de ne pouvoir aller acheter le pain à la boulangerie, confiait-elle dans un podcast. Pour l’aider à la surmonter, sa mère l’inscrit à un casting de télévision pour intégrer un groupe de jeunes sur un trek de sommets alpins entre Chamonix, capitale de l'alpinisme, et Zermatt, en Suisse. Elle a alors 17 ans et va vivre son « moment Eurêka » : sa rencontre avec Hubert, le guide du groupe. « C'est vraiment lui qui a changé ma vie. Il a dû voir que je tombais amoureuse des glaciers et m'a dit : "tu sais qu'il y a des gens qui sont payés pour les étudier ?" » Échaudée par le niveau trop élevé pour être guide de haute montagne, elle décide d'escalader les glaciers par la voie non moins abrupte de leur science. « Ces glaciers sont pour moi un peu comme des ancêtres qui ont énormément de choses à nous apprendre », dit-elle pour expliquer sa fascination envers ce « matériau digne d’une autre planète ».

Pour son premier stage en licence de géographie, à l'université Lyon 3, elle doit reconstituer l'évolution d'un glacier alpin sur 150 ans. Première prise de conscience : « j’ai été hyper choquée par la vitesse à laquelle ils réagissent au réchauffement. » En 2008, elle pose le pied au Svalbard pour six mois d'échange Erasmus aux confins du monde. Premier long voyage à l’étranger qui la « pulvérise hors de sa zone de confort » et la sort de sa carapace - plus tard, l’enseignement achèvera pour de bon sa timidité. Après un master en glaciologie au Pays de Galles, elle obtient son doctorat en 2015 en soutenant une thèse sur les surges glaciaires, cet écoulement soudain et accéléré des glaciers (jusqu'à 100 m par jour). « Pas trop mauvaise à l'école », « guidée par des profs extraordinaires », un post-doctorat pour parfaire le tout, Heïdi Sevestre se trace méthodiquement une brillante carrière de chercheuse.

Pourtant, à la déception de ses pairs et de ses proches, elle décide de tourner le dos à la voie sécurisée et prometteuse de la recherche fondamentale et d’opter pour celle de la communication scientifique. Un métier encore largement déconsidéré dans l’entre-soi académique, témoigne-t-elle. Elle, au contraire, en est persuadée, la défense de la cryosphère - calotte polaire, permafrost et toute eau à l’état solide - passera par une meilleure connaissance de son importance par le plus grand nombre. Heïdi Sevestre veut faire le pont entre science et société.

L'avenir a confirmé son choix professionnel : début avril, elle a décroché la médaille Shackleton qui récompense celles et ceux qui agissent pour la protection des régions polaires, devant notamment une ancienne nominée au prix Nobel de la paix.

Heïdi Sevestre a élu domicile à Longyearbyen, dans l'archipel norvégien du Svalbard, où elle travaille désormais pour le Conseil de l'Arctique. © Géraud Bosman-Delzons/RFI

Parler de l'Arctique pour tenter de le préserver, « le challenge » - un de ses mots favoris -, n’est pas gagné. L’océan, plus sombre que la glace, absorbe davantage les rayons ultra-violets du soleil. Le réchauffement de l’eau, conjugué à celui de l'air, fait fondre la banquise et ainsi de suite. « C'est un cercle vicieux extrêmement difficile à enrayer, explique la glaciologue. Jusqu'à maintenant, nos projections ont largement sous-estimé la sensibilité de l'Arctique aux gaz à effets de serre. Sans action immédiate, les températures au Svalbard pourraient augmenter de 10 à 12°C d'ici 2100. Ces chiffres sont véritablement cataclysmiques. Ici, on voit l'impact du réchauffement tout le temps. Tout le temps. »

Signe de ce changement, les précipitations ont augmenté car la montée en températures charge l'air en humidité dans ce désert arctique normalement très sec. « En mars, mois le plus froid de l'année, il a fait jusqu'à 5°C. Ici, c'est une canicule. Il pleuvait, les rivières s'écoulaient, des lacs se sont formés au milieu de la ville. Des expéditions se sont retrouvées coincées dans des situations extrêmement périlleuses. Il y a eu des pertes économiques énormes parce que les touristes ne pouvaient plus sortir de la ville. Ça a duré trois, quatre jours, du jamais-vu. D'ailleurs, la même chose se produisait en Antarctique au même moment », rapporte l'experte. Plus dramatique, les avalanches se multiplient et s'invitent désormais jusque dans les habitations. Celle de 2015, qui a enseveli onze personnes dont deux mortellement, a durablement traumatisé la petite cité, confirme Heïdi Sevestre qui a vécu celle de 2017, presque dix ans avoir réchappé de peu à une autre, lors de son premier séjour au Svalbard.

Le candide qui, sous des latitudes méridionales plus clémentes, se croit à l'abri de ces aléas lointains se plante une stalactite dans l'oeil. « C'est l'énorme changement d'état en cours en Arctique qui déterminera notre futur climatique car ces glaces permettent de stabiliser le climat sur Terre, surtout l'hémisphère Nord », prévient la docteure en glaciologie, discipline clé de la climatologie. Elle développe : « l'Arctique est entouré du Polar Jet Stream, une sorte courant d'air qui tourne selon la même trajectoire quand il est stable. À mesure qu'il se réchauffe, sa trajectoire dévie pour descendre vers l'Europe ou au contraire remonter vers le Pôle. C'est comme ça qu'en France, après avoir eu 20°C pendant quelques semaines, paf !, on se retrouve avec de la neige et des conséquences dévastatrices sur notre agriculture. » Le temps long du changement climatique est ponctué de phénomènes météo tout à la fois ponctuels, fréquents, imprévisibles et extrêmes.

Cheffe d'expédition contre la pollution

Ces phénomènes, Heïdi Sevestre les a vécus il y a un an tout juste. Elle prenait alors la tête des « Sentinelles du climat », une expédition de six femmes scientifiques et exploratrices qui s'est enfoncée pendant un mois sur 450 kilomètres sur la banquise. « Le premier jour, j'étais en pull dehors alors que d'habitude, il fait -10°C, -15°C, se souvient-elle. Il faisait anormalement chaud, je ne comprenais pas. Et pendant les quinze premiers jours, on a eu les pires conditions jamais enregistrées au Svalbard. Même les routeurs météo, les meilleurs climatologues de l'Arctique, n'en revenaient pas. Tous les deux jours, on avait des tempêtes qui amenaient énormément de neige et un risque d'avalanche maximal ; la banquise fondait, des ponts de neige sur les glaciers s'effondraient. C'était ultra-flippant », se souvient cette sportive, aguerrie aux dangers de l’exploration polaire. « Ça t’apprend tes limites et donc à lâcher prise face à des événements que tu ne peux pas contrôler. Ca sert à rien de s’énerver contre le blizzard qui souffle. Autant s’en émerveiller et essayer de se contrôler soi-même, comment tu t’habilles, ce que tu manges, etc. Je m’efforce aussi de gérer mon équipe avec bienveillance et empathie dans ces conditions car ma vie dépend d’elle. »

Malgré les conditions dantesques et la présence des ours polaires (qu'elle affectionne beaucoup, mais de loin), l'expédition féminine est un succès : elle parvient à ramener 92 échantillons, en cours d'analyse dans un laboratoire universitaire de Washington. Leur contenu : de la neige, polluée aux particules fines. Issues de la combustion d'énergies fossiles, ces entités empoisonnées causent la mort de 40 000 personnes chaque année en France, selon Santé publique France (plus du double d'après une étude d'Harvard) et 300 000 dans l'Union européenne en 2019 (contre un million au début des années 1990). Une fois émise dans l'air, elles sont véhiculées par les vents et déposées sur la banquise. On sait aujourd'hui que les cendres des feux de forêts géants de Californie, l'année dernière, ont voyagé jusqu'au Groenland. Parce qu'elle est noire, cette couche de carbone empêche la réverbération des rayons du soleil qui réchauffe la roche. « La pollution est omniprésente. L'été, à la fonte des neiges, les glaciers sont hyper sales parce qu'ils sont entièrement recouverts de ce noir de carbone. Ces échantillons vont nous permettre de comprendre d'où viennent ces particules, quelle est leur concentration et quel type d'énergie fossile a brûlé en amont. Une fois qu'on aura identifié la source du problème, on pourra se concentrer sur les solutions », espère Heïdi Sevestre.

Sud du Svalbard. 21 Avril 2021. Heidi Sevestre, Nina Adjanin, Silje Smith-Johnsen, Anne Elina Flink, trois membres de l'expédition des Sentinelles du climat, effectuent une prise d’échantillons de neige pour mesurer la concentration en noir de carbone. © Heidi Sevestre

Vulgarisatrice tout-terrain

L'expédition était d'autant plus périlleuse qu'elle fut conduite à skis plutôt qu'à moto-neige pour la garantir neutre en carbone. C'est un collégien, venu du sud de la France au Svalbard avec sa classe quelques années plus tôt, qui avait infligé l'électro-choc écologique à Heïdi Sevestre, initiatrice de cette mission décarbonée. « Je devais leur raconter mon métier, comment on travaillait. Je leur ai parlé de moto-neige, d'hélicoptère, je voulais les impressionner et les faire rêver. Et à la fin, il y a cet élève qui m'interroge sur mon empreinte carbone. Je n'ai pas su quoi répondre, il avait tellement raison ! Quand on est au coeur de l'endroit qui change le plus vite sur Terre, on doit montrer l'exemple. »

Des écoliers aux députés, sur les réseaux sociaux ou dans les médias, la spécialiste de la vulgarisation scientifique communique à tout va. Ces heures sup' bénévoles, la communicante les accomplit par goût et par devoir. Les rapports du Giec, synthèses exhaustives des connaissances climatiques mondiales, sont « la base de tout » mais ne se suffisent pas à eux-mêmes selon elle : « Si nous, scientifiques, on ne rend pas ces rapports très techniques accessibles à tous les publics, le travail n'est pas fait. Nous devons faire le service après-vente de la science. »

Le climatologue français Jean Jouzel, lui-même sensible à l'importance de la diffusion des connaissances, l'a rencontrée à plusieurs reprises. « J'aime beaucoup son dynamisme et la façon dont elle s'implique auprès du public, surtout des jeunes qui accrochent bien avec elle. Elle a même reçu une classe au Svalbard. » Des élèves du lycée Fénelon de La Rochelle qu’elle suit fidèlement depuis 2016. « Il n'y en a pas beaucoup qui font comme elle de la vulgarisation jusque sur le terrain », confie l'ancien vice-président du Giec, qui salue aussi « la clarté de son discours ».

► À lire aussi : Rapport du Giec: pour limiter le réchauffement climatique, «c'est maintenant ou jamais»

Côté politique, Heïdi Sevestre est plus désabusée. L'année dernière, juste avant la COP Climat à Glasgow (Écosse), elle se trouvait devant les parlementaires britanniques. « Nous étions une solide équipe de scientifiques et nous avions cinq minutes chacun pour leur parler de calotte glaciaire, de glaciers ou de permafrost. Leur mâchoire se décrochait quand on leur expliquait qu'à cause de ce qu'il se passait au niveau des glaciers, Londres serait sous l'eau largement d'ici la fin du siècle. Ils étaient vraiment horrifiés. On s'attendait donc à des réactions à la hauteur de l'urgence, de la part de ce pays qui devait montrer l'exemple. Mais non, on n'y est pas du tout. La COP26 n'a pas été loin de l'échec total. » Au bord des larmes, le président britannique de la conférence, Alok Sharma, s'était confondu en excuses.

Le 13 janvier 2021, elle est auditionnée au Sénat français lors d'une table ronde commune à deux commissions. Sujet : le défi climatique et les risques géopolitiques en Arctique. « Si nous franchissons le seuil des 1,5°C [de réchauffement moyen de la Terre], nous risquons de déclencher une dynamique irréversible de fonte, quoi que l'on fasse ensuite, même si nos émissions de gaz à effet de serre cessent », avertit-elle, avec la froideur de la science. En 2020, poursuit-elle, des feux géants ont ravagé une grande partie dans l'Arctique russe, émettant en quelques semaines autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme l'Espagne le ferait en un an. Des incendies qui attaquent directement le permafrost, un véritable puits de carbone. S'il se dégèle, il libère une quantité « absolument gigantesque » du gaz emmagasiné. Une bombe à retardement. Elle enchaîne sur le cortège de conséquences d'un réchauffement de l'Arctique. Parmi elles, la montée des eaux : à seulement 1,5°C (objectif de l'accord de Paris, déjà compromis), l'élévation sera d'un mètre dans l'UE où « cinq millions de personnes seront menacées ». « Il est temps d'agir », finit-elle.

Une rage intérieure

Réaction ? « Merci, Madame, pour cette communication particulièrement rassurante », ironise Christian Cambon, président de la commission des Affaires étrangères. Rires dans la salle. « Une partie n'avait pas l'air d'accepter les faits scientifiques. Il y a encore un besoin gigantesque d'éducation de nos élus sur ces problématiques », se désole-t-elle. Jouer aux oiseaux de mauvais augures sur le climat n'est pas de tout repos : « à chaque conférence, à chaque intervention, il faut se préparer à prendre des coups. Quand je vois les attaques que subissent certaines de mes consoeurs et certains de mes confrères, je suis absolument horrifiée. On doit continuer à se serrer les coudes et faire front pour continuer à diffuser nos travaux. »

La léthargie politique sur le climat la questionne beaucoup sur son rôle de communicante : « L'écoute est là, mais ce dont on a urgemment besoin maintenant, c'est d'action. Si même en exposant les faits scientifiques, ça ne marche pas, comment faire pour mieux communiquer ? » Si elle ne renonce à pas plaider auprès des décideurs politiques, elle place désormais son espoir dans « l'échelle locale », dans « le grand public, les jeunes et les moins jeunes » : « il faut que la population suive parce que sinon on n'y arrivera pas ».

Un espoir qu'elle nourrit par la découverte d'initiatives dans les territoires. Comme lors de la réalisation d'un documentaire dans les Alpes sur les solutions contre la pollution de l'air. « J'ai halluciné du nombre de personnes qui bossaient sur ces solutions dans ma région ! Les gens avaient une énergie de dingue, car ça crée du lien et un effet boule de neige. » L'action est un remède à l'éco-anxiété utilisé par des anonymes comme par des figures de proue du changement climatique, de Greta Thunberg à Cyril Dion, auteur du triomphe documentaire Demain sur les initiatives. Heïdi Sevestre n'est pas frappée par ce spleen climatique, qu'elle entend chez certains jeunes rencontrés. « Quand je sors de la COP 26, bien sûr que je suis découragée. Mais j'ai une rage intérieure que j'utilise de façon la plus positive possible. Si nous, qui avons la chance de travailler sur les glaciers, on lâche l'affaire, pourquoi des gens en France, familles, amis, élus s'y intéresseraient et se motiveraient pour agir ? Ce challenge décuple mon envie d'avancer. »

Le gel du Conseil de l'Arctique

Vue de Longyearbyen, en février 2020. Environ 2500 habitants de 40 nationalités peuplent la capitale du Svalbard, la ville la plus septentrionale au monde. © Heïdi Sevestre

Au Svalbard, Heïdi Sevestre travaille depuis peu au Conseil de l'Arctique. Cette institution créée en 1996, rassemble huit États permanents, des pays observateurs, six communautés autochtones et des ONG comme le CICR et le WWF. Il a pour objectif de surveiller la stabilité de cette région très convoitée pour ses ressources (hydrocarbures, métaux...), avec une forte dominante environnementale. Au sein de l'un des groupes de travail, l'Amap, la Française incarne ce « trait d’union » entre les scientifiques et les décideurs politiques, les aide à se parler. « Concrètement, les politiques posent des questions et la science s'emploie, de manière indépendante, à y répondre. C'est je trouve la méthode la plus efficace pour que la science soit prise en compte. Pour cela, je travaille avec 800 experts sur le dérèglement climatique. »

Mais ce discret Conseil n'échappe pas à la tectonique géopolitique. La guerre en Ukraine s'est invitée jusque là-haut. Et pour cause : c'est la Russie qui préside le Conseil jusqu'en mai 2023. « Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les sept autres membres du Conseil ont décidé de suspendre leur collaboration. C'est sans précédent. Même pendant la guerre froide, la science avait pu continuer. Aujourd'hui, même si l'Amap est un groupe de travail neutre, on a reçu comme consigne de mettre une partie de nos activités publiques en pause », indique Heïdi Sevestre. « On a perdu quelques semaines pour la prise de décisions collectives importantes sur les programmes scientifiques. Quelques semaines, en termes de dérèglement climatique, c'est beaucoup. On espère reprendre les choses le plus vite possible parce qu'il y a urgence sur toutes ces questions de santé humaine, de pollution et de changement climatique ici dans l'Arctique. » Attendre que la guerre cesse en Europe afin de poursuivre celle, mondiale, contre la menace climatique ? Ubu, roi de l'Arctique.

À l'assaut des glaciers tropicaux Heïdi Sevestre ne se contente pas de prendre la température des Pôles. D'autres glaciers tombent sous sa surveillance, les plus malades : les glaciers tropicaux. Hérités du dernier âge glaciaire, il y a 12 000 ans, « tous ceux en-dessous de 6000 m, soit près de 95%, sont déjà condamnés à disparaître », alerte la spécialiste. A défaut de pouvoir les sauver, elle s'est donc mise en tête d’aller ausculter « ses ancêtres » en phase terminale. Beaucoup se trouvent en Amérique latine : au Mexique, au Venezuela, en Equateur, au Pérou et en Bolivie, où près de 40 millions de personnes dépendent de leurs eaux. En Colombie surtout, où Heïdi Sevestre s'est rendue deux fois depuis 2019, notamment pour apporter de l'équipement au seul glaciologue colombien qui a la charge de surveiller 70 glaciers. Là encore, la scientifique n'oublie pas le grand public. En Colombie, elle avait témoigné pour le média Brut dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux et visionnée plus de 146 000 fois. En Afrique, les glaciers ougandais des Monts Rwenzori sont concernés, à très court terme, par cette issue fatale et la glaciologue prévoit de s'y rendre d'ici la fin de l'année, si tant est que les conflits sur place lui laissent le champ libre. Havres de biodiversité elle-même liée au micro-climat, largement sous-explorés, les Rwenzori sont aussi la plus haute et la plus permanente des sources du Nil. « Ils ne contribuent plus beaucoup à son débit, mais jouent leur rôle sur plusieurs centaines de kilomètres. Pour toutes ces populations, s'il n'y a plus de glaciers, il n'y a plus d'eau en période sèche. » La destination ultime pour elle, c'est la Papouasie Nouvelle-Guinée. Sur cette île indonésienne, « il y a deux petits glaciers s'accrochent, ce qui est complètement surnaturel. Mais c'est compliqué d'y aller et je ne sais pas s'ils seront encore là l'année prochaine. » Si rien ne change, répète Heïdi Sevestre à qui veut l'entendre, les prochains sur la liste seront les Alpes et l'Himalaya, desquels dépendent des centaines de millions de personnes.

