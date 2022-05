France: un rapport souligne la contamination de l'environnement par les pesticides

Un tracteur asperge une vigne avec des produits agrochimiques près de Carcassone, dans le sud de la France, le 6 août 2020. AFP - GEORGES GOBET

Un rapport rendu jeudi 5 mai par l'Inrae et l'Ifremer, instituts de recherche publics spécialistes de l'agriculture et de la mer, souligne la réalité de la contamination de l'environnement par les pesticides, et l'impact négatif sur la biodiversité et les écosystèmes.