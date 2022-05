Environnement: les pesticides les plus dangereux en hausse en Europe

Les fruits et légumes sont de plus en plus contaminés par les pesticides en Europe.

Les fruits et les légumes produits en Europe sont de plus en plus contaminés par des résidus de pesticides classés parmi les plus dangereux pour la santé, selon une étude publiée ce mardi par l’ONG PAN Europe pour Pesticide Action Network Europe. L'analyse de près de 100 000 échantillons de fruits a ainsi montré une hausse de 50% au cours de la dernière décennie.

Les chiffres contredisent les données officielles. Dans le même temps, la Commission européenne estime que l'utilisation des pesticides a reculé de 12 % dans l'Union européenne (UE), et elle vise une diminution de 50 % l’usage des pesticides de 50 % d’ici à 2030.

Dans le viseur de PAN Europe, il y a 55 pesticides parmi les plus toxiques, selon la réglementation européenne elle-même. Leur durée d'homologation est réduite et les États ont l'obligation de les substituer par d'autres produits ou méthode dès que possible.

« Il peut s’agir de substances qui vont particulièrement polluer les sols ou être toxiques pour les espèces aquatiques. Il peut aussi s’agir de substances qui sont suspectées de perturbations endocriniennes, classifiée comme toxiques pour la reproduction, catégorie 2 », explique Salomé Roynel, chargée de campagne de l'ONG.

Les fruits rouges très contaminés

Certains sont également suspectés d'être cancérogènes. Pourtant, en 2019, malgré la loi, un rapport de la Commission européenne révèle que tous ces pesticides sont toujours sur le marché, et qu'aucun n'a été remplacé. Le pire est que l'ONG PAN Europe révèle qu'on les retrouve de plus en plus, sur les fruits en particulier.

« L’augmentation la plus spectaculaire au cours de ces dernières années, ça va être les cerises, les pommes, les poires, et en premier lieu, les kiwis. Les kiwis étaient presque immunes de ces substances en 2011 et aujourd’hui, 30% sont contaminés. Ceux pour lesquels il n’y a pas eu nécessairement une augmentation mais qui étaient déjà très contaminés, ce sont les fruits rouges : les mûres, les framboises et les fraises qui, en moyenne, sont contaminées à 40% », poursuit Salomé Roynel.

L'ONG demande l'interdiction immédiate des 12 pesticides les plus dangereux et l'interdiction progressive des autres.

