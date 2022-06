Les grands fonds marins, un environnement stratégique à préserver

C'est une zone quasiment inconnue des humains. Les grands fonds marins, qui recouvrent 62 % de la surface de la planète, suscitent un intérêt croissant dans le monde et recouvrent de multiples enjeux économiques, stratégiques et environnementaux. Et selon une étude de la Fondation de la mer rendue publique ce vendredi 3 juin, la France est particulièrement bien dotée.

À partir de -1000 m de profondeur, l'univers marin est unique tant par ses caractéristiques physiques et chimiques que par la vie qui a su s'y développer, comme le décrit Éric Lesavre, vice-président du cabinet Advention qui a réalisé l'étude pour la Fondation de la mer : « Il n'y a plus du tout de lumière, il y a de la vie, mais très peu. Il y a des températures constantes, entre 0 et 4 °C et des pressions énormes. Mais en tout cas, on trouve des formes de vie très différentes, très variées et dont vraisemblablement on connait moins de 1% à l'heure actuelle. »

Tous ces mystères regorgent à coup sûr de richesses selon les chercheurs. À commencer par les métaux et terres rares, déjà convoités par plusieurs États, malgré les risques pour cet environnement fragile. Fort potentiel aussi pour la recherche médicale ou encore enjeux militaires. Dans tous ces domaines, une course internationale est lancée.

Protéger ces fonds marins

Au sein de cet espace immense, la France est le pays qui possède la plus vaste zone économique exclusive de grands fonds marins dans le monde. Alban Neveux, directeur général d'Advention, affirme que la France a un rôle important à jouer dans la protection de ces fonds marins : « Avec 9,5 millions de kilomètres carrés, la France est la première nation au monde en termes de grands fonds marins de plus de 1000 m de profondeur devant les États-Unis. Donc ça, c'est un élément majeur pour prendre conscience que nous sommes une nation absolument essentielle par rapport à l'enjeu de ces fonds marins. » La très grande majorité des fonds marins se trouvent néanmoins en haute mer, hors zones étatiques.

