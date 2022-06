Réchauffement climatique: «L'ensemble des Alpes est touché par un verdissement»

Journée mondiale de l'environnement

Selon une étude menée par des chercheurs de l'université de Lausanne (Suisse) et dont les résultats ont été publiés jeudi 2 juin dans la revue de référence Science, la végétation a augmenté sur presque 80% de la surface des Alpes au-delà de 1700 m. Antoine Guisan, biologiste et co-auteur de l'étude, ne cache pas son inquiétude.

RFI : Quel est le fait scientifique nouveau apporté par votre étude au regard de ce que l'on savait déjà sur les effets du changement climatique en montagne ?

Antoine Guisan : À notre connaissance, c'est la première étude qui montre une baisse claire des neiges éternelles en haute altitude, et un verdissement aussi important. Nous nous sommes concentrés sur les zones au-delà de 1700 m sur l'ensemble des Alpes. Dans ces espaces, la végétation a augmenté sur 77% de la surface en 40 ans. C'est spectaculaire, on ne s'y attendait pas. Dans le même temps, la surface de neiges éternelles a diminué de presque 10%, ce qui est beaucoup.

La raison pour laquelle la neige a régressé sur moins de surface que la végétation n'a augmenté pourrait être que seule la présence ou absence de neige a pu être mesurée par satellite, alors qu’un changement plus graduel a été mesuré pour la biomasse végétale. Or, si les images utilisées montrent un rétrécissement de l'étendue de la neige, elles ne disent rien de son épaisseur, qui a peut-être diminué et qui pourrait dès lors disparaître très vite si le réchauffement continue.

Le verdissement de l'Arctique a été étudié depuis le début des années 80 déjà. On sait désormais que l'ensemble de l'arc alpin est également touché par ce changement, et de façon massive.

Comment avez-vous travaillé pour parvenir à ce résultat ?

À partir d'images satellitaires Landsat de la Nasa. Dans le passé, on avait fait des essais sur des petites zones et on avait des réponses tellement fortes qu'on s'est dit que ce serait intéressant de voir ce qu'il se passe à l'échelle de toutes les Alpes.

L'autre apport de cette étude, c'est que nous avons travaillé dans une résolution d'image beaucoup plus fine que la seule étude précédente aussi menée sur toutes les Alpes : chaque pixel examiné représente 30 mètres par 30 mètres de relief, sur tout l'arc alpin, et ce sur plusieurs centaines d'images de 1984 à 2021, soit presque 40 ans. Dans ces très hautes altitudes, le relief est tellement accidenté qu’il est important de pouvoir travailler sur une résolution aussi précise que possible. Résultat, comme je le disais : 77% de ces pixels présentent un signal clair de verdissement.

Une carte de SwissTopo permet de comprendre l'évolution des Alpes (suisses seulement) entre les années 1980 et aujourd'hui. Deux photographies satellitaires de la région du lac de Brienz, en 2022 à gauche, en 1998 à droite.

Quelles sont les raisons à cet accroissement végétal en haute altitude ?

Le changement climatique, puisque les Alpes se sont réchauffées de 2°C depuis l'ère industrielle. C'est énorme puisque c'est presque deux fois la moyenne mondiale. Ce réchauffement conduit à une montée des espèces végétales en altitude et donc aussi à une montée de la limite des forêts. Et un des signes précurseurs de cette montée des forêts, c'est l'embuissonnement des pâturages juste au-dessus de la limite des arbres, qui se transforment en landes à rhododendrons, myrtilles, et genevriers par exemple. Un indice de végétation [le « normalized différence végétation index », NDVI] permet de déterminer très précisément l'augmentation de cette biomasse depuis l'espace.

Mais plus de vert dans les montagnes, n'est-ce pas une bonne nouvelle ?

Ce verdissement d'altitude pourrait théoriquement avoir un point positif si cela permettait à plus de carbone d’être capté par l’augmentation de la végétation. Mais cet effet devrait être relativement négligeable sur le climat mondial.

Il y a par contre des menaces. La première, biologique, c'est que ce verdissement s'opère au détriment de la biodiversité alpine de ces altitudes : la flore mais aussi la faune comme les papillons et autres insectes liés aux plantes hôtes, voire même les micro-organismes du sol. Les plantes qui occupent les plus hautes altitudes jusqu‘aux sommets seront concurrencées par des espèces de plus basse altitude qui ne supportaient pas l'excès de gel ou le climat trop froid. Les secondes, plus vigoureuses, vont alors remplacer les premières, plus fragiles, comme le silène couché, les saules nains, les gentianes, ou même l'edelweiss, qui ont une croissance très faible à ces altitudes, parfois de quelques millimètres seulement par année. On observe déjà des migrations claires en altitude. On pourrait ainsi faire face à des extinctions majeures d'espèces alpines, parfois uniques aux Alpes. Si elles disparaissent, ce sera pour toujours car les extinctions à l'échelle globale sont irréversibles.

Quelles autres conséquences ces bouleversements vont-ils avoir ?

L’augmentation de la végétation combinée à la réduction de la neige devraient aggraver le réchauffement climatique. Quand la neige disparaît, on a moins de réflexion des rayons du soleil. La végétation absorbe les rayonnements, réchauffe les montagnes, ce qui fait fondre la neige et les glaciers. Cela crée un emballement.

Ce réchauffement fait également fondre le permafrost, ce sol gelé en permanence. Or, le permafrost (ou pergélisol), c'est le ciment des montagnes. Lorsqu'il dégel, tout descend, cela créé des éboulements, que l'on constate de plus en plus.

Une autre menace, c'est le tarissement de l'eau. En été, les neiges éternelles (et les glaciers) fondent en partie et alimentent les torrents et les barrages hydro-électriques. Ce sont aussi des châteaux d'eau potable naturels pour les populations et les élevages, jusqu’aux basses altitudes. Dans ce sens, notre étude sur ce déclin des neiges éternelles est assez inquiétante.

Ce changement est-il réversible ?

Oui, du point de la végétation en tout cas. Si on arrivait à stabiliser le réchauffement, la végétation devrait rapidement réagir en conséquence. C’est par contre plus questionnable pour la neige et les glaciers, mais cela sort de mon domaine de compétence, et je préfère laisser mes collègues cryologues s’exprimer à ce sujet.

Il est donc primordial de tout faire aujourd’hui pour stopper aussi vite que possible le réchauffement climatique. Le dernier rapport du GIEC parle de quelques années seulement pour faire un virage majeur.

