Tout autour du globe, les forêts tropicales vont mal

Journée mondiale de l'environnement

Le programme des Nations unies pour l'environnement appelle à restaurer les écosystèmes que l'homme dégrade. Exemple avec les forêts tropicales, essentielles à notre survie.

L'extension de l'agriculture, l'exploitation du bois, l'orpaillage ou la chasse... Voilà autant de dangers qui rongent les forêts tropicales. Et désormais même les zones censées être protégées sont affectées par l'homme, comme l'explique Pierre-Michel Forget, professeur d'écologie tropicale au Museum national d'histoire naturelle : « On considère aujourd’hui que plus de 50% de ces forêts protégées sont en mauvais état. Elles sont fortement impactées par les activités anthropiques et notamment la fragmentation, la chasse, les routes, les exploitations minières qui dégradent aussi ces forêts, qui sont pourtant dites "protégées". »

Protéger aussi les animaux

Alors comment restaurer efficacement ces milieux ? Reforester, oui, mais tout en protégeant les animaux. Insectes, oiseaux et mammifères participent au cycle de vie des plantes : « Pour replanter les arbres, il faut aussi avoir des graines. Or, ces graines, souvent en forêt tropicale ont une durée de vie extrêmement limitée de quelques jours à quelques semaines. On ne peut pas les stocker, or dans les régions tropicales, la régénération passe en priorité par la dispersion des graines par les animaux. »

Les forêts produisent de l'oxygène

Et il est urgent de protéger cet écosystème rappelle le chercheur, car les forêts produisent de l'oxygène mais limitent aussi la température au niveau du sol et ainsi le réchauffement global de la planète. Aujourd'hui, celle-ci est confrontée à une triple urgence : le climat se réchauffe trop rapidement pour que les populations et la nature puissent s'y adapter ; une extinction massive de la biodiversité, environ un million d'espèces sont actuellement menacées de disparition ; et la pollution, qui continue d'empoisonner notre air, notre terre et notre eau...

