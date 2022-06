En Australie, la plus grande centrale d'énergies renouvelables au monde sur les rails

La centrale doit être construite dans la région de Pilbara, à l'ouest de l'Australie, qui est l'une des plus importantes zones minières au monde. Ici, le 2 décembre 2013. Illustration.

En Australie, British Petroleum (BP) investit dans la plus grande centrale d'énergies renouvelables au monde : l'Asian Renewable Energy Hub (AREH). Le géant pétrolier va prendre 40,5% de parts dans ce projet, qui pourrait faire de l’Australie une locomotive dans la transition énergétique mondiale.

L'Asian Renewable Energy Hub (AREH) deviendra la plus grande centrale d'énergies renouvelables au monde. Elle pourrait faire de l'Australie le fer de lance de la transition énergétique mondiale.

Six mille cinq cent kilomètres carrés

Cette centrale s'étendra sur six mille cinq cent kilomètres carrés, dans la région de Pilbara, sur la côte ouest de l'Australie, l’une des plus grandes zones minières du monde.

D’une valeur de 36 milliards de dollars, ce site doit générer 26 gigawatts d'énergies solaire et éolienne, ce qui représente un tiers de l'électricité produite en Australie en 2021. Le site devra également fournir chaque année plus d’un million et demi de tonnes d'hydrogène vert.

L'Australie est aujourd’hui l’un plus grands exportateurs d'énergies fossiles au monde. Une position très critiquée en raison de ses conséquences sur le changement climatique. Avec ce projet, Sydney pourrait devenir une locomotive dans la transition énergétique mondiale.

Beaucoup reste à faire

Un secteur où beaucoup reste à faire, si l’on en croit le dernier rapport annuel du réseau international REN21 sur les filières renouvelables. La part des énergies propres dans la consommation mondiale a en effet stagné l’an dernier, dépassée par le rebond des combustibles fossiles, après la pandémie de Covid-19.

