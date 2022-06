L'Australie augmente fortement ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Le nouveau Premier ministre australien de centre gauche a annoncé ce jeudi avoir officiellement écrit à l'ONU pour annoncer une importante hausse des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est un changement dans la politique climatique de son pays et un objectif très ambitieux.

Anthony Albanèsi l'avait inscrit dans son programme électoral, il vise la neutralité carbone en Australie d'ici à 2050. Alors que le pays est l'un des plus grands exportateurs d'énergies fossiles au monde et qu’il fait partie de ceux du G20 qui émettent le plus de gaz à effet de serre par habitant, le projet a de quoi étonner. Le chef du nouveau gouvernement de centre gauche a précisé que l’objectif de réduction des émissions passait de 26-28% à 43% d'ici à 2030.

Inverser la tendance

Mais le nouveau gouvernement veut inverser la tendance et tente de réfuter les critiques selon lesquelles ses objectifs climatiques ambitieux pourraient nuire à l'emploi. Il met en avant le fait que les entreprises pourront investir sur une période plus longue que le cycle politique de trois ans. Cet objectif plus ambitieux « prépare l'Australie pour un avenir prospère, un avenir tiré par une énergie plus propre et moins chère », a-t-il plaidé, souhaitant que l'Australie « saisisse l'opportunité qui s'offre à elle d'agir sur le changement climatique ».

La directrice générale du Business Council of Australia Jennifer Westacott a salué la décision, affirmant que « l'Australie ne peut pas se permettre de retarder à nouveau le progrès, car en cas d'échec, les Australiens manqueront de nouvelles opportunités, de nouvelles industries et de meilleurs emplois ».

Le charbon reste au coeur de l'industrie australienne

Suite aux annonces, le secteur des combustibles fossiles est d'ores et déjà en mutation. Mercredi, le groupe minier BHP a annoncé qu'il allait fermer ses mines de charbon dans l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud d'ici 2030. Mardi, le géant BP a officialisé une participation de plus de 40% dans un projet présenté comme la plus grande centrale électrique du monde.

Mais le nouveau Premier ministre n'a jusqu'à présent pas fixé de date limite pour l'élimination progressive du charbon, à l'instar d'autres pays riches. L'industrie du charbon reste un des moteurs de l'économie australienne

