Plus de 150 députés français sensibilisés au changement climatique et à la biodiversité

Olivier Faure, secrétaire général du parti socialiste, et d'autres élus PS s'entretiennent avec Christophe Cassou, climatologue, et Anne-Christine Monnet, biologiste, sur l'esplanade des Invalides, à Paris, le 22 juin 2022.

Depuis lundi 20 juin, sur l'esplanade des Invalides à Paris, 40 scientifiques se sont mis à disposition des nouveaux députés pour les « former » aux enjeux climatiques et environnementaux. 154 d'entre eux ont joué le jeu, sur 577 élus. Les organisateurs, un député sortant, un collectif d'étudiants et un climatologue, estiment avoir remporté leur pari, premier du genre. Mais la route semble encore longue.

Quoi de mieux qu'une canicule précoce pour sensibiliser aux problématiques du dérèglement climatique et à celles, étroitement liées, de la biodiversité ? Au sortir d'une semaine d'intenses chaleurs partout en France et au lendemain des élections législatives, deux « barnums » étaient dressés pendant trois jours, à quelques dizaines de mètres de l'Assemblée nationale. Un panneau « mandat climat biodiversité » annonçait la couleur de ce green-dating d'un nouveau genre.

« L'objectif est de former le plus possible de députés aux enjeux climatiques et de biodiversité, explique Léa Falco, diplômée de Sciences Po et membre du collectif d'étudiants Réveil écologique. L'environnement est un enjeu politique mais non partisan. Vous n'avez pas un seul parti qui ne parle pas d'économie. L'environnement concerne lui aussi tous les secteurs. Vous avez des élus qui disent "l'écologie, ce n'est pas mon sujet, adressez-vous à la Nupes ou à EELV". On ne peut pas entendre ça. Demain, il ne faut plus qu'il y ait un seul parti qui ne parle pas d'écologie, d'un point de vue scientifique, sourcé. »

Léa Falco, membre du collectif Réveil écologique, à Paris le 22 juin 2022. © Géraud Bosman-Delzons/RFI

Mot d'ordre de l'opération : porter aux élus les connaissances accumulées dans les rapports, du Giec notamment. Sophie Szopa, directrice de recherche CEA au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, s'est adressée à une quinzaine de députés au total. Pour elle, publier ces rapports, y compris leurs synthèses, « n'a pas été suffisant jusqu'à présent pour aller jusqu'à la prise de décisions nécessaires pour limiter le changement climatique. Accompagner cette science auprès des décideurs nous semble aujourd'hui essentiel. On les sensibilise donc sur le côté systémique, interconnecté, du climat et de la biodiversité, sur la nécessité d'agir sur tous les secteurs ou encore sur les risques qu'il y a à idéaliser soit le "techno-solutionnisme", soit à penser que la nature peut tout sauver. Après, les choix politiques leur appartiennent, il s'agit juste qu'il les fasse en conscience des faits scientifiques. » Pour ce faire, chaque élu volontaire recevait à son arrivée un résumé en dix points clés du sixième rapport du groupe d'experts.

« Ni de droite, ni de gauche »

Au total, 154 députés ont été « formés » au contact de 40 scientifiques de renom travaillant au sein d'organismes publics de recherche. C'est Ensemble!, la majorité présidentielle, qui a envoyé le plus d'élus, avec 80 députés, suivi par la Nupes, coalition de gauche et d'extrême gauche, avec 70 députés enregistrés. Un élu Les Républicains et un élu Rassemblement national ont effectué le déplacement, en fin de journée mercredi.

Pour les organisateurs, c'est un franc succès : « c'est génial, on est super satisfaits », s'exclame en fin de journée Matthieu Orphelin, ex-élu écologiste, co-porteur de l'initiative. « C'est une première mondiale. Ces nouveaux députés ont l'état de l'art sur le climat et la biodiversité. » Ainsi en est-il d'un élu d'une circonscription située sur le littoral qui voulait s'informer sur les enjeux maritimes. Jean-Baptiste Sallée, océanographe au CNRS, auteur du Giec, a pu lui répondre directement. Provenant d'élus locaux à mandat national, les questions pouvaient concerner toutes les échelles du territoire et au-delà, ont constaté les chercheurs, allant des préoccupations concrètes pour les villes et les champs aux conséquences globales de l'érosion de la biodiversité, comme la gravité, souvent incomprise ou méconnue, de l'extinction massive d'insectes ou de celle des grenouilles bleues.

Si le mot « formation », employé pour une discussion de 30 minutes en moyenne sur un coin de table, est abusif, l'opération de sensibilisation a bien su accrocher l'ensemble du panel politique. Un tour de force pour un sujet très clivant sur bien des aspects. « L'écologie n'est ni de droite ni de gauche », souligne le député LR Maxime Minot, 34 ans, réélu pour un second mandat dans l'Oise. Cet ancien maire de village regrette le « manque d'information » pour les élus locaux. Dans le territoire rural où il vit, il dit avoir constaté au cours de « ces cinq dernières années », la « dégradation de la biodiversité », la disparition d'insectes en particulier. Il est venu « à titre personnel », par « responsabilité ». Pour lui, cette semaine « compliquée » - les partis élisent leur président de groupe - n'est pas judicieusement choisie, mais « celui qui veut venir peut facilement trouver vingt minutes ».

Maxime Minot, député de l'Oise, quitte l'évènement Mandat Climat Biodiversité à Paris le 22 juin 2022. © Géraud Bosman-Delzons/RFI

« La loi ne peut pas tout »

Tout l'après-midi, les élus sont arrivés au compte-goutte, formant avec leurs interlocuteurs scientifiques de petits groupes hétéroclites, à l'ombre des platanes et sous la tente. La presse est invitée à s'éloigner pour une plus grande liberté des discussions. « L'activité humaine est 100% responsable » du réchauffement, commente de son côté Olivier Faure, patron du Parti socialiste, réélu en Seine-et-Marne le week-end dernier. « Il y a un consensus scientifique » là-dessus et « nous avons le devoir d'en tenir compte ». En 2020, une étude de l'Ademe a dévoilé que plus d'un parlementaire français sur cinq pense qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur l'origine humaine du réchauffement climatique.

Comme en écho, Léa Falco maintient la pression pour l'avenir : « C'est une réussite en soi d'avoir planté cette tente pendant trois jours et de montrer aux politiques que tout est entre leurs mains maintenant. On a le constat, des solutions, des possibilités, donc le chemin de la transition écologique est chez eux. »

Pourtant, Luc Lamirault, député Horizons (majorité présidentielle), ne l'entend pas du tout de cette oreille : « la loi ne peut pas tout, ce sont les comportements individuels qui doivent évoluer. » Fraîchement élu d'une circonscription rurale d'Eure-et-Loir, il est venu ici « chercher des informations ». « On demande aux Français, qui représentent 1% de la population mondiale d'être exemplaires. Mais on ne peut pas complètement perturber notre économie, au risque de perdre en compétitivité. Il faut que ce soit supportable pour le porte-monnaie des Français », prévient-il.

Les traits tirés après trois jours d'intervention, le climatologue Christophe Cassou, co-organisateur, évoque des situations disparates : « Beaucoup sont très au fait des enjeux. D'autres sont confrontés à l'alibi de l'inaction : le fatalisme - "de toute façon c'est foutu" - ou bien le rejet de la faute sur les autres - "les autres polluent plus". »

La législature qui débute amènera rapidement son lot de lois de première importance. « Le projet de loi sur le budget de l'État pour 2023 va déterminer les investissements, notamment verts. Et on sait qu'on aura besoin d'un vrai moteur financier pour lancer la transition », illustre Léa Falco. À venir également, la loi « énergie climat » qui doit fixer la politique françaises à l'aune des ambitions européennes de réduction des émissions nettes de gaz à effets de serre : - 55% d'ici 2030. « On commence à parler de planification car on se rend compte que c'est essentiel de ne pas naviguer au doigt mouillé s'agissant de climat. Ces experts sont précieux à ce titre parce que c'est aussi leur métier de faire des prospectives. »

Reste que les élus concernés, intéressés ou déjà connaisseurs des problématiques climat et environnement ont formé le gros des troupes inscrites. Quid du reste de l'Hémicycle ? « Notre objectif désormais, c'est d'avoir une formation obligatoire organisée par l'Assemblée nationale, envisage Léa Falco, de Réveil écologique. Car aujourd'hui, quand des députés ne votent pas une loi importante pour l'environnement ou ne se positionnent pas, on ne pas s'ils font ça parce qu'ils ne sont pas au courant des enjeux ou bien si c'est dicté par leur ligne politique. Avec un socle commun de connaissances, il n'y aura plus cette incertitude : ils décideront en connaissance de cause. »

