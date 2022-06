Zero Waste France porte plainte contre Adidas et New Balance pour «greenwashing»

L’ONG Zero Waste France a déposé plainte devant la justice française contre Adidas et New Balance pour pratiques commerciales trompeuses.

L’organisation de défense de l'environnement Zero Waste France a annoncé, mercredi 22 juin, avoir déposé plainte devant la justice française contre Adidas et New Balance pour pratiques commerciales trompeuses sur certains produits de leur gamme.

L’ONG accuse les deux équipementiers sportifs de communiquer « éhontément sur des engagements » environnementaux alors qu’ils « ne changent presque rien à leur modèle de production ».

Elle s'en prend en particulier aux slogans « Made to be remade » - fabriqué pour être réemployé - ou « End plastic waste » - mettons fin aux déchets plastiques- d'Adidas associés à certains produits de la marque, « sans dire un mot de l'impact environnemental du polyester recyclé ni de l'impossibilité technique de son recyclage à l'infini ».

Quant à New Balance, c'est sa « norme Green leaf » (feuille verte) que Zero Waste France vise en particulier, soulignant « un grand flou recouvrant une multitude de réalités (...) et sans information sur la fin de vie du produit ».

« Dans ces éléments de communication, on va retrouver des mentions qui sont de nature à induire le consommateur en erreur sur le réel impact environnemental des produits et sur le réel engagement de la marque en faveur de l’environnement, puisque quand on a une marque qui met en vente des centaines de produits sur le marché qui sont des produits textiles neufs, qu’il a fallu produire, et qui deviendront en fin de vie des déchets constitués pour partie de plastique, on ne peut pas dire que tout cela a un impact positif sur l’environnement », estime Alice Elfassi, responsable juridique de l’organisation, au micro d’Altin Lazaj, du service économie de RFI.

Des achats qui ne « réduisent pas l'empreinte carbone »

Pour Alice Elfassi, de Zero Waste France,« on peut dire qu’il y a plus de matériaux recyclés qu’avant ou que la composition du produit est meilleure que celle des précédents produits. Mais par contre, ce qu’on ne peut pas dire, c’est que cet achat va permettre de réduire son empreinte carbone ou encore va permettre de lutter contre la pollution plastique à l’échelle de la planète. Or, voilà le genre d’affirmations qu’on peut retrouver sur les sites de ces deux marques. ».

« Nous, on souhaite vraiment qu’il y ait des poursuites qui soient envisagées et des sanctions qui soient prises à l’égard de ces marques pour que cesse enfin cette pratique de communication », estime-t-elle. Contacté par l'AFP, Adidas a indiqué mercredi ne pas avoir « encore reçu la plainte ». « Dès que nous la recevrons, nous en examinerons le contenu et nous nous défendrons contre ces allégations », a fait savoir un porte-parole.

Cette plainte s'inscrit dans le cadre de la campagne lancée par Zero Waste France visant à alerter sur l'impact environnemental de la mode éphémère, la fast fashion, qui serait responsable chaque année de 2% des émissions globales de gaz à effet de serre, soit autant que le transport aérien international et le trafic maritime réunis. La mode est par ailleurs le troisième secteur le plus consommateur d'eau, derrière la culture du blé et du riz, avec une utilisation de 4% de l'eau potable disponible, selon l'Agence de la transition écologique (Ademe).

