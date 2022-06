Quel coût pour l’adaptation de la France au changement climatique?

La France vient de connaître en juin des épisodes d’orages violents, de grêle et de chaleur exceptionnelle. Des manifestations très visibles du dérèglement climatique et qui promettent de se multiplier à l’avenir. Un rapport, publié jeudi 23 juin par l'Institut de l'économie pour le climat, a évalué pour la première fois le coût pour la France de son adaptation à ces changements. Il faudrait, à minima, 2,3 milliards d'euros supplémentaires par an.

Publicité Lire la suite

« C'est bien d'avoir des objectifs climatiques, c'est encore mieux si ces objectifs sont assortis d'un plan de financement pour accompagner les acteurs qui vont faire cette transition ». C’est l’objet justement de cette étude publiée par l'Institut de l'économie pour le climat, fruit d'un an de travaux.

Mais l'adaptation « en général est oubliée et le financement passe de la même façon au second plan », poursuit le directeur général de l'Institut de l'économie pour le climat. « Pour l'instant, nous ne sommes pas prêts », constate Benoît Leguet. « On n'anticipe pas et on manque de vision stratégique », explique l'un des auteurs du rapport, Vivian Dépoues. Et d'ajouter: « On est seulement dans la réactivité, partielle et avec de nombreux angles morts, une fois les dégâts constatés ».

18 mesures « incontournables »

Pour illustrer le manque de réactivité, les experts prennent l'exemple de l'annonce du gouvernement de mettre en place un fonds de renaturation des villes de 500 millions d'euros, alors que le pays est touchée par une canicule intense et exceptionnelle. Ou encore le déblocage en urgence d'un plan de soutien d'un milliard d'euros pour aider les agriculteurs touchés par un gel au printemps 2021.

L'Institut de l'économie pour le climat propose 18 mesures « incontournables ». « Des mesures qui peuvent être prises immédiatement pour un coût additionnel de 2,3 milliards d'euros annuels, qu’il est possible de mobiliser dès le prochain projet de loi de finances », insistent les auteurs du rapport. L’objectif est de préparer la France au changement climatique et de renforcer des mesures d'adaptation déjà en place, afin de rattraper les retards accumulés.

C'est le cas, par exemple, pour les services de prévisions météorologiques et de la protection civile, dont les budgets doivent être relevés pour faire face à une saison des incendies plus longue et qui touche davantage de départements. De même pour les crédits alloués à la politique de santé publique, aux agences de l'eau, ou au Fonds de prévention des risques majeurs. Le tout pour un peu plus de 500 millions d'euros.

L'institut préconise aussi de pérenniser une enveloppe annuelle de 500 millions pour repenser l'urbanisme afin de lutter contre les îlots de chaleur urbains qui transforment en fournaises les villes. Ils préconisent notamment la construction de bâtiments adaptés à des vagues de chaleur plus longues, à commencer par les bâtiments scolaires et de recherche. Une politique déjà amorcée, mais qu'il faut renforcer, et surtout, inscrire dans la durée.

2,3 milliards d'euros, ce n'est « pas énorme »

La somme nécessaire n'est « pas énorme » et « atteignable », ajoutent les spécialistes. Surtout, si ce chiffre est comparé avec celui des coûts induits par le dérèglement climatique en France en cas de non-préparation. Le coût des récentes manifestations du dérèglement climatique en témoigne.

Outre le coût des mesures d'urgence annoncées par les pouvoirs publics, il y a les chiffres des assureurs, lorsqu'ils doivent indemniser les victimes de sinistres liés à des causes dites naturelles. Les intempéries survenues entre le 2 et le 5 juin dernier devraient coûter près d'un milliard d'euros pour 258 000 sinistres.

Mais ce que craignent surtout les auteurs du rapport, c'est le niveau d'investissement du politique sur ce sujet de l'adaptation au changement climatique. Ils insistent donc sur la nécessité que le sujet soit porté sans attendre au plus haut niveau de l'État et qu'il irrigue tous les ministères et toutes les administrations. Tout cela dans le but de voit le jour une une politique coordonnée et avec des investissements adaptés.

Et dans tous les cas, conclut l'Institut de l'économie pour le climat, ce n'est qu'une première étape et elle ne sera pas suffisante. Des changements structurels sont indispensables pour aller plus loin.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne