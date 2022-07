Les déchets plastiques en Turquie, une affaire aussi nocive que rentable

À l'occasion de la journée mondiale sans sacs plastiques, ce dimanche 3 juillet, destination la Turquie, plus gros importateur de déchets plastiques au monde.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Depuis que la Chine, en 2018, a cessé ses importations de déchets plastiques, celles de la Turquie explosent, et tout particulièrement en provenance d’Europe. L’an dernier, chaque mois, il est entré dans ce pays 43 000 tonnes de ces déchets, dix fois plus que trois ans plus tôt. Le pays les recycle pour créer des matières premières utiles à son économie.

► À lire aussi : Comment les déchets plastiques européens ont envahi la Turquie

Multiplication des décharges sauvages, des microplastiques dans les rivières… Ce commerce très lucratif a des conséquences néfastes sur l’environnement. Sedat Gündogdu, chercheur à l'université Çukurova d’Adana, dénonce un système aussi nocif pour l’environnement, que rentable pour ses acteurs privés.

« Il arrive de plus en plus que les entreprises importatrices brûlent leurs plastiques qui ne sont finalement pas recyclables. Et pourtant, cela reste un business très lucratif ! Car les revenus que ces entreprises tirent de la vente des plastiques qu’elles ont pu recycler couvrent très largement le coût de leurs importations, constate-t-il.

Mais, poursuit Sedat Gündogdu, ce système reste largement hors du contrôle de l'État. Et comment pourrait-il en être autrement ? « Il n’y a aucun suivi, aucune transparence, aucune planification. Ce que la Chine, l’État-surveillance par excellence, n’a pas su contrôler, aucun pays ne peut le contrôler. La seule issue, c’est d’interdire les importations », estime-t-il.

En mai 2021, la Turquie avait interdit l’importation de déchets plastiques, avant de renoncer deux mois plus tard, sous pression des lobbies du secteur du recyclage.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne