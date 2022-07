Biodiversité: en Grèce, l'archipel des Sporades protège sa faune et sa flore

L'île de Pipéri, au nord de l'archipel des Sporades. Il est impossible de s’en approcher : c’est une aire de reproduction du phoque moine. © Vasilis Drosakis - Wikimédia Commons

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dans l’archipel des Sporades se situe le parc national marin d’Alonissos – l’une des plus grande zones marines protégées d'Europe - qui s’étend sur plus de 2200 kilomètres carrés entre la terre et la mer. Comme près de 20 % des eaux grecques, cet espace protégé a été intégré au réseau européen Natura 2000.