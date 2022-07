Réchauffement climatique: des pêcheurs indonésiens déposent plainte contre le cimentier suisse Holcim

Une photo prise le 9 mars 2017, à Paris, montre un logo à l’entrée du siège français de LafargeHolcim, un groupe créé en 2015 par la fusion du cimentier français Lafarge et de son homologue suisse Holcim.

Après la mise en examen en France de Lafarge pour complicité de crimes contre l’humanité en Syrie, cette fois, c'est la maison mère, Holcim, qui fait l’objet d’une plainte en Suisse. Des pêcheurs indonésiens ont en effet porté plainte mardi 12 juillet contre le numéro un mondial du béton qui est aussi l’un des plus gros pollueurs mondiaux. Ils lui reprochent sa responsabilité dans le réchauffement climatique qui menace leur île.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Holcim n’est techniquement plus présent en Indonésie depuis 2019. Mais quatre habitants de la petite île de Pulau Pari, au nord-ouest de Jakarta, tiennent la multinationale suisse pour responsable, en partie du moins, de l’élévation du niveau de la mer.

Depuis 1950, le cimentier a rejeté sept milliards de tonnes de CO2 dans l’atmosphère, soit deux fois les émissions de la Suisse sur la même période. Les plaignants – trois hommes et une femme – aidés par des ONG, demandent donc à Holcim de prendre ses responsabilités, en réduisant ses émissions de CO2 et en aidant les habitants de Pulau Pari à financer les mesures de protection contre les inondations. « Nous ne contribuons pas à la crise climatique. Ceux qui y contribuent beaucoup, comme Holcim, doivent être tenus responsables », a expliqué un des plaignants qui s'exprimait en visioconférence par le biais d'un interprète.

Judiciarisation des questions liées au changement climatique

La plainte a été déposée auprès d'une autorité de conciliation, ce qui constitue la première étape d'une procédure civile ordinaire, a expliqué Nina Burri, la responsable des questions d'entreprises et droits humains, lors de la conférence de presse.

En 2019, Holcim avait vendu ses activités en Indonésie au cimentier local Semen Indonesia. Mais le groupe fait partie des cinquante entreprises qui émettent le plus de CO2 au monde, argumente l'ONG Entraide Protestante Suisse, qui se réfère à une étude selon laquelle Holcim a émis plus de sept milliards de tonnes de CO2 entre 1950 et 2021.

Pour Pulau Pari, cela semble presque perdu. En 2050, la majeure partie de l’île sera sous l’eau. Reste à savoir si la plainte sera jugée recevable par la justice suisse. Elle confirme en tout cas la tendance à la judiciarisation des questions liées au changement climatique.

