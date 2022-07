Les incendies se multiplient dans le sud de l'Europe, écrasé par une vague de chaleur

Du Portugal à la Grèce, en passant par la France, l'Espagne et le Maroc, les incendies font rage vendredi 15 juillet dans le sud de l'Europe, terrassé par une vague de chaleur asphyxiante, qui a atteint pour le deuxième jour consécutif le pic des 45 degrés dans la péninsule ibérique.

En Gironde, dans le sud-ouest de la France, les incendies ne cessent de gagner du terrain à La Teste-de-Buch, près d'Arcachon, et à Landiras. En tout, près de 7 000 hectares de forêts ont brûlé et 10 000 personnes ont été évacuées.

« La situation est défavorable, avec un terrain difficile au sol, du vent, des fortes chaleurs », a déclaré la préfète Fabienne Buccio, demandant aux vacanciers de ne pas approcher le secteur de la dune du Pilat, adossée à la forêt et fermée au public.

Incendie toujours actif dans le sud-ouest de la France, circonscrit près d'Avignon

Les mille pompiers mobilisés peinent à circonscrire l'incendie, dont les deux foyers sont toujours actifs. Les fortes chaleurs de ces prochains jours ne devraient pas faciliter les choses.

Les 4 000 habitants du bourg de Cazaux ont passé la nuit chez des proches ou dans une salle municipale, enveloppés par un gros panache de fumée et des cendres en suspension. Sur le terrain, les secours s'efforcent de protéger les maisons. Deux ont été détruites.

Un autre incendie s'est déclaré jeudi après-midi, cette fois au sud d'Avignon, près de Tarascon. Mais il est maîtrisé ce matin. Trois cents hectares, essentiellement de pins, ont brûlé. Mille pompiers restaient à pied d'œuvre vendredi matin.

De très fortes chaleurs sont encore attendues ce vendredi en France. Les températures seront encore plus élevées que la veille, avec des pointes à 40 degrés, ce qui va bien sûr compliquer le travail des pompiers. Onze départements, dont la Gironde et le Vaucluse, ont été placés en vigilance orange « canicule » par Météo-France.

Cette vague de chaleur, la deuxième en un mois, devrait durer jusqu'à mardi.

Selon Météo-France, les vagues de chaleur vont devenir « plus fréquentes, plus précoces », causant des étés « de plus en plus chauds, où 35 degrés sera la norme ». Pour les scientifiques, la multiplication et l'allongement des canicules, aggravées par les émissions de gaz à effet de serre, constituent un marqueur sans équivoque du réchauffement climatique.

Une vingtaine d'incendies ravagent le Portugal

Au Portugal, dont le centre est ravagé depuis une semaine par des incendies attisés par la chaleur caniculaire, plus de 2 000 pompiers étaient toujours mobilisés jeudi. En milieu d'après-midi, le pays comptait plus de 20 incendies ruraux actifs du nord au sud du pays.

Selon le dernier bilan de la protection civile portugaise, 860 personnes ont été évacuées et une soixantaine de maisons détruites ou endommagées. En une semaine, les feux ont ravagé environ 13 500 hectares, d'après les données disponibles sur le site du système européen d'information sur les incendies de forêt (EFFIS). La situation la plus préoccupante se situe dans les districts de Leiria et d'Aveiro. Les incendies de Palmela et de Faro, qui, mercredi, ont même endommagé certaines maisons, ont été maîtrisés ou maîtrisés.

En Espagne, l'incendie le plus inquiétant a déjà dévasté au moins 4 000 hectares dans une zone montagneuse à cheval sur les régions d'Estrémadure et de Castille-et-Léon, non loin du Portugal.

En Grèce, la bataille contre les flammes a fait deux morts mercredi lorsqu'un hélicoptère s'est écrasé en mer alors qu'il tentait d'éteindre un feu de forêt dans l'île de Samos, ont annoncé jeudi les garde-côtes.

Plusieurs incendies de moindre importance se sont déclarés en Italie ou en Croatie, selon le système européen Copernicus.

Dans la péninsule ibérique, confrontée depuis plusieurs jours à des températures suffocantes, le thermomètre a atteint pour le deuxième jour consécutif des valeurs extrêmes, avec un pic de 45°C enregistré à 17h, près d'Avila, dans le centre-ouest.

Incendies au nord du Maroc

Au sud de l'Europe cette fois, de l'autre côté de la mer Méditerranée, les pompiers et militaires marocains s'efforçaient eux aussi jeudi de maîtriser plusieurs foyers de feu qui ont progressé pendant la journée dans des régions boisées isolées du nord du royaume, ont indiqué à l'AFP les autorités locales.

Ces feux de forêt, attisés par un vent violent, n'ont pas fait de victime jusqu'à présent mais ont provoqué l'évacuation de près de 500 familles « à titre préventif » dans les provinces de Larache et Taza, selon des communiqués officiels publiés dans la soirée.

Les incendies ravagent des massifs forestiers, difficiles d'accès, dans les provinces de Larache, Ouezzane, Tétouan et Taza, au nord du Maroc, a précisé Fouad Assali, le directeur du Centre de gestion des risques climatiques forestiers (CRCF).

Le Maroc est frappé depuis plusieurs jours par une vague caniculaire, avec des températures approchant les 45 degrés, dans un contexte de sécheresse hors norme et de stress hydrique.

(Avec AFP)

