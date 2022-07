Des formations à l'agroécologie dans le nord du Cameroun face à l'appauvrissement des sols

Reportage

Des ONG font la promotion de l'agroécologie pour revenir à des méthodes adaptées au climat avec notamment des techniques comme le « zaï », originaire d'Afrique de l'Ouest : il s'agit de cultiver dans des trous pour concentrer compost et eaux de ruissellement. L'objectif est d'augmenter la productivité sans dégrader la terre. Dans la région Nord du Cameroun, trois ONG dont l'association Foder (Forêts et Développement Rural) mènent une campagne de formation des paysans à cette technique.

Des trous dans la terre espacés de 70 à 80 cm avec au fond du compost. Et après les premières pluies, les céréales, maïs, sorgho vont profiter de la concentration des eaux et des nutriments.

Dans les départements de la Bénoué et du Mayo-Rey, Bonné Guissata est chargé de projet pour l'association Foder. Son objectif est de montrer aux paysans une autre voie que les engrais industriels importés : « L'utilisation des engrais chimiques et des herbicides, au début, a été, pour les agriculteurs, une facilité sans qu'ils sachent que cela a eu un effet contraire. Parce qu'au bout de trois, cinq ou dix ans, on n'a plus la même terre qui produisait 10, 20, voire 50 sacs à l'hectare. On se contente du peu et ça amène des gens à aller à la conquête de nouvelles terres. »

Les engrais sont devenus de moins en moins accessibles pour le budget des cultivateurs. Actuellement, un sac de 50 kg se vend localement dans les boutiques entre 21 000 francs CFA et 35 000 francs CFA, selon Bonné Guissata.

Des techniques pour des exploitations familiales

Revenir à des méthodes traditionnelles adaptées au climat soudano-sahélien apporte une solution à plusieurs défis que connaît la région Nord du Cameroun : déforestation, appauvrissement des sols, mais aussi pression démographique avec le déplacement d'habitants venus de la région voisine de l'Extrême-nord, touchée par l'insécurité.

« Les composts produits localement, dans chaque ménage, peuvent être répandus dans les parcelles exploitées. Ils sont accessibles, explique Bonné Guissata. Nous contribuons à la régénération des terres, mais nous permettons aussi aux bénéficiaires de pouvoir augmenter leurs rendements, leurs revenus, et puis indirectement, nous contribuons au développement avec l'apaisement des tensions entre les acteurs en présence qui utilisent les ressources disponibles. »

La formation aux techniques du compostage et du « zaï » s'adresse à de petites exploitations agricoles pour une production familiale. Plus de 300 paysans en ont déjà bénéficié. Le programme, dans le cadre du projet EcoNorCam financé par l'Union Européenne, est mis en œuvre par l'association Foder en partenariat avec Wildlife Conservation Society et le Centre pour l’Environnement et le Développement. Il doit durer jusqu'en décembre 2024.

L'utilisation des engrais chimiques et d'un machinisme agricole important, etc. ça continue d'entretenir un mythe et un rêve. Quand vers 1985, j'ai monté un des premiers centres de formation à l'agroécologie au Burkina Faso, le reproche que nous faisaient les élèves, c'était : «en fait, vous nous proposez des méthodes rétrogrades». Ça, ce sont des idées qui sont encore très ancrées parmi la population et chez les agriculteurs. Il faut donc former les gens et aussi permettre l'accès au crédit, car tout cela ne se fait pas sans crédit. C'est-à-dire, l'agroécologie comporte une part d'investissement dont les retours s'étalent sur du long terme, sur plusieurs années. Or, si on n'investit pas, le retour ne se fait jamais. Donc, il faut des moyens pour investir et pour se permettre d'attendre et ça, ça ne peut se faire que s'il y a des politiques publiques. Patrice Burger, président du Centre d'Actions et de Réalisations Internationales : «ça ne peut se faire que s'il y a des politiques publiques» Amélie Tulet

