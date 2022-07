Climat: face au feu qui progresse en Gironde, les habitants évacuent

Alors que l'incendie progresse en Gironde, de nouvelles évacuations sont en cours. Quelque 8 000 personnes doivent quitter leur logement à la Teste de Buch et la commune de Villandraut se vide de sa population.

Publicité Lire la suite

La journée de lundi 18 juillet et la nuit qui a suivi ont encore une fois été particulièrement difficiles, rapporte notre envoyé spécial en Gironde, Simon Rozé. Les températures sont toujours aussi élevées : 42 degrés dépassés à la Teste de Buche et des vents violents qui continuent d’attiser les flammes.

Les plus de 2 000 pompiers mobilisés ont le plus grand mal à maîtriser les deux incendies qui ravagent la région. Le feu progresse malgré les pare-feux qui ont été mis en place. Ce sont désormais plus de 17 000 hectares qui sont partis en fumée.

36 500 personnes évacuées

En conséquence, les évacuations se multiplient et sont plus que jamais la priorité. Plus de 16 000 personnes sont parties lundi, ce qui porte le nombre d'évacuations à 36 500 au total. Villandraut, une commune de plus de mille habitants, se vide ainsi de sa population, sur l'ordre de la Préfecture qui accélère les évacuations depuis plusieurs jours pour des questions de sécurité.

#FeuxDeForets 🔥⚠️



‼️ Évacuation préventive de #Landiras et #Budos



✅ Suivez les consignes des autorités



Nos équipes se tiennent à vos côtés nous mobilisons de nombreux moyens. @PrefAquitaine33 pic.twitter.com/7uX6PhkTRU — Protection Civile de Gironde (@Protec33) July 18, 2022

Maison après maisons, rapporte notre envoyée spéciale, deux gendarmes accompagnés d'un élu de la ville frappent à chaque porte pour demander aux gens de partir. Les bras chargés de la litière pour le chat, la jeune femme est essoufflée.

« Je suis en train d’emporter des affaires pour mon chat. On part dans la précipitation, je n’ai même pas de caisse, on va faire ça comme on peut… », décrit-elle en se dépêchant d'enfouir comme elle le peut quelques bagages dans le coffre de sa voiture.

Malgré son départ précipité, elle comprend la décision des autorités, affirme-t-elle : « j’ai un petit garçon et je n’ai pas envie qu’il soit embêté pour quoi que ce soit. Malheureusement ça tombe sur nous, mais ça aurait pu tomber sur quelqu’un d’autre. »

► À écouter : Incendies en Gironde: «La végétation est prête à s’enflammer avec n’importe quelle étincelle»

Mais si certains sont prêts à partir, ce n'est pas le cas de tout le monde. « Moi personnellement non, je ne pars pas. J’ai plein d’animaux, qui va m’aider ? », rechigne une dame âgée.

Certains, comme cette grand-mère, ne comprennent pas la décision, prise dans l'urgence. « Il faut qu’ils arrêtent d’affoler les gens, les gendarmes ont été dire à mon petit-fils, 'si, le feu peut arriver ici à la station essence', vous pensez, le gamin a peur, je lui ai dit 'mais non on ne va pas arriver jusque-là', c’est par précaution. »

Encore plusieurs jours de lutte contre l'incendie

Tous les commerces sont néanmoins fermés. « Il n’y a plus rien, déplore-t-elle. Alors que vous voyez de la fumée vous ? Depuis le début de l’après-midi, ils ont affolé tout le monde, les gendarmes sont là. » La ville s'est vidée en quelques heures car le feu arrive à ses portes.

C'est également le cas dans le quartier des Miquelots, à la Teste de Buch, en ce début d'après-midi. Après Cazaux, environ 5 000 personnes y ont été priées de quitter sur le champ leur domicile.

Magali, une habitante, fait ses paquets à la hâte. Elle a découvert sur le site Internet de la mairie qu'il lui fallait partir au plus vite.

Elle concède avoir « un peu peur… Je me dis : si ce n’est que la fumée, d’accord, mais est-ce que le feu va arriver ? Je n’espère pas ! Et puis, ça ne s’arrête pas, ça va faire une semaine... »

Ce mardi 19 juillet va également être compliqué : même si l’alerte rouge canicule a été levée sur le département, il va tout de même faire chaud et le vent ne simplifie pas la tâche des pompiers. Ils s’attendent à devoir lutter encore plusieurs jours.

France, Gironde, Landiras, le 18 juillet, l'épuisement des soldats du feu. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne