Climat: «nous allons vivre beaucoup plus d'événements extrêmes»

Climatologue et directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, Françoise Vimeux répond aux questions de RFI sur l'actuelle vague de chaleur qui écrase la France et l'Europe du Sud.

Alors que Nantes et l'ouest de la France ont enregistré des records de chaleur historiques lundi 18 juillet et qu'un gigantesque incendie dévaste la Gironde, Françoise Vimeux, climatologue à l'IRD, nous explique le fonctionnement du phénomène climatique que nous vivons en ce moment.

RFI : la France suffoque, l'alerte rouge canicule a été levée par météo France mais la chaleur se déplace lentement vers l'Est. 73 départements sont toujours placés en vigilance orange. Comment explique-t-on le phénomène climatique que nous vivons en ce moment ?

Françoise Vimeux, climatologue à l'IRD : C’est une canicule, qui découle d’une situation météorologique assez classique, avec un anticyclone positionné sur la France, qui vient en quelque sorte appuyer sur les basses couches de l’atmosphère et les réchauffer. Nous avons aussi de l’air qui remonte du Sahara à cause d’une petite dépression placée au large de la péninsule ibérique.

Vagues de chaleur en Europe, sécheresses et incendies en Amérique du Nord et en Australie... Ces épisodes sont-ils amenés à s'étendre partout dans le monde ?

Ce qu’on sait, c’est que dans le cadre d’un climat plus chaud, nous allons avoir beaucoup plus d’événements extrêmes. Les scientifiques ont vraiment montré le lien intime qui unit les événements extrêmes, comme une vague de chaleur, et le changement climatique. Ce changement climatique vient doper les vagues de chaleur et on peut donc s’attendre à ce que l’on ait davantage de vagues de chaleur et qu’elles soient beaucoup plus intenses, qu'elles arrivent plus précocement dans la saison, on en a eu un exemple début juin, et qu'elles soient plus longues.

Ces événements extrêmes risquent-ils de devenir la norme dans le futur ?

On peut prendre l’exemple des étés 1976 et 1983 qui étaient exceptionnels à leur époque et qui aujourd’hui sont devenus la norme. Si ces étés se reproduisaient aujourd'hui, ce serait des étés tout à fait banals.

Ce que l’on vit aujourd’hui sera certainement la norme en 2050, et c’est tout à fait cohérent avec ce qu’on attend de l’évolution de notre climat dans les années et les décennies à venir…

Pourrait-on dépasser la barre des 50° en France ?

Tout va dépendre évidemment, pour les années et les décennies à venir, de nos décisions d'aujourd’hui pour diminuer ou non nos émissions de gaz à effet de serre. On sait qu’actuellement nous sommes sur des trajectoires qui nous emmènent vers des anomalies de température globale de 3 degrés à la fin du siècle. On a la capacité de limiter les conséquences du changement climatique, donc on a la capacité à limiter ces événements extrêmes. En revanche, tout ça va prendre du temps.

Même si on diminue drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre aujourd’hui, la température va continuer à augmenter dans les 20, 30 prochaines années, donc il faut s’attendre dans les années à venir à avoir encore des canicules qui seront certainement un peu plus intenses.

Et pour répondre à votre question directement sur les 50 degrés, je dirais pourquoi pas, dans quelques années, au cours d’une canicule dans le sud de la France, pendant quelques heures sous abri, nous pourrions voir cette température enregistrée sur quelques stations de Météo France.

