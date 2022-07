Des milliers de dauphins victimes collatérales de la guerre en Ukraine

Entre la ville d'Odessa et le delta du Danube, plus d'une centaine de dauphins ont été retrouvés morts près des plages (images d'illustration).

Des biologistes ukrainiens alertent : les morts de dauphins se multiplient en mer Noire, causées par des sonars ou des explosions sous-marines.

Ivan Roussev est scientifique au parc naturel national des lagunes de Limans Tuzly, près d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, sur les bords de la mer Noire. Il estime que 5 000 dauphins auraient péri de mars à juillet, trois fois plus qu'avant la guerre. Et pour lui, c'est l'activité navale qui est responsable

« La raison qui explique la mort des dauphins, c’est que leur système acoustique – ce qui leur permet de se repérer dans l’eau – est affecté par les sonars russes, leur oreille interne est affectée, souligne-t-il. Quand les Russes utilisent les sonars de leurs sous-marins ou des navires de surface, cela perturbe les capacités de déplacement des dauphins. Ils se retrouvent complètement désorientés, n’ont plus de repères. Ils heurtent des rochers et ne peuvent plus chercher de la nourriture. Les dauphins qui ne peuvent plus se nourrir perdent du poids très rapidement. »

« Une énorme tragédie »

Ce à quoi viennent s'ajouter les explosions sous-marines liées aux combats. Entre la ville d'Odessa et le delta du Danube, plus d'une centaine de dauphins ont été retrouvés morts près des plages, dans ce qui représente seulement 2 à 3% de la côte ukrainienne de la mer Noire.

« C’est une énorme tragédie, se désole le scientifique. Les gens doivent réaliser que la mort des dauphins de la mer Noire sonne la mort de l’écosystème dans la mer Noire. Sans dauphins, il n’y a plus d’écosystème vivant. C’est une tragédie environnementale. Les dauphins, l’animal le plus intelligent de la planète meurt à cause de la guerre. »

