L'Afrique du Sud tente de mettre sur rails une transition énergétique difficile

Centrale à charbon dans la province de Mpumlanga, en Afrique du Sud, la deuxième région la plus polluée de la planète. REUTERS/Siphiwe Sibeko

En Afrique du Sud, les coupures de courant devraient se poursuivre au moins jusqu’à ce week-end, alors que les centrales vieillissantes ne parviennent plus à répondre à la demande globale, en plein hiver austral. C’est dans ce contexte que le plus gros pollueur du continent, qui tire pour l’instant plus de 80% de son électricité du charbon, continue de travailler sur sa transition énergétique.