Aires protégées d'Afrique: le congrès de Kigali appelle à l'action

Pendant six jours, des délégués de tout le continent africain se sont réunis au Rwanda à l'occasion du premier congrès africain dédié au rôle des aires protégées dans l'avenir de la planète.

Une protection de l’environnement par l’Afrique et pour l’Afrique. Pour la première fois, des activistes, scientifiques, représentants des communautés, mais aussi une cinquantaine de ministres de l’Environnement africains se sont retrouvés pour discuter de l’avenir de la protection de la biodiversité sur le continent. Ils appellent à reconnaître les communautés locales comme des acteurs de premier plan des politiques environnementales, à faire rimer protection de la nature avec justice sociale, et surtout à trouver plus de financements.

« Pour bien gérer une aire protégée, il faut environ 1 000 dollars par kilomètres carrés. Actuellement, en Afrique, on dispose en moyenne de 50 dollars par kilomètres carrés. Donc aujourd’hui, le continent se mobilise afin de s’assurer que ses aires protégées soient financées », explique Kaddu Sebunya, président de l’ONG Africa Wildlife Fundation, au micro de notre correspondante à Kigali, Laure Broulard.

Un projet de fonds panafricain pour la conservation de la nature ouvert à tous les gouvernements et les bailleurs a ainsi été lancé cette semaine à Kigali. Il vise à ce que les parcs naturels ne dépendent plus uniquement des revenus touristiques. Un investissement qui en vaut la peine, selon Bruno Oberle, directeur général de l’Union pour la conservation de la nature : « Jusqu'à 10% du produit continental brut est lié directement à l'existence des zones protégées. Pour chaque euro investi, on a un retour de 100. C'est un des meilleurs investissements qui peut être fait en absolu. »

Inclure les communautés locales

Ce congrès des aires protégées d'Afrique de l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), l'APAC, se déroulait quelques mois avant la tenue de la COP15 biodiversité en décembre à Montréal, qui doit adopter un cadre mondial pour mieux protéger la nature ravagée par les activités humaines, à horizon 2050, avec une étape en 2030. Il est notamment question d'ici là de protéger au moins 30% des terres et océans, de réduire les pollutions plastiques et agricoles

Mais pour Michelle Sonkoue, de l'ONG Rights and Resources Initiative, cet objectif ambitieux ne doit pas exclure les peuples autochtones qui gèrent au moins 25% de la surface terrestre et qui veulent jouer un rôle dans la préservation des aires protégées. « Les communautés ont préexisté la création des aires protégées. Les aires protégées sont venues trouver des espaces riches en biodiversité conservés par les communautés et elles ont été créées », insiste-t-elle.

Ces aires protégées sont des endroits géographiques destinés à la conservation. Elles abritent en général une riche biodiversité. Les aires protégées les plus connues sont des parcs nationaux ou des réserves de faune, créés durant la colonisation pour le plaisir des colons. Mais ce type de conservation a donné lieu à des expropriations des peuples autochtones de leurs terres.

Il faut aujourd'hui privilégier de nouveaux modèles, réclame Michelle Sonkoue : « Il faut que leur droit de propriété collective sur leurs terres soit sécurisé de manière claire, afin que la conservation soit plus respectueuse des droits de l'homme. » Des ONG comme Rights and Resources Initiative demande la mise en place de lois reconnaissant les droits des communautés locales à jouir pleinement de leur territoire.

