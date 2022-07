Grèce: un violent feu de forêt menace l'un des plus grands parcs naturels

Un feu de forêt dans le parc national de Dadia, dans la région d’Evros, en Grèce, le 26 juillet 2022. © REUTERS - ALEXANDROS AVRAMIDIS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Alors que la Grèce est confrontée à une canicule depuis le week-end du 24 et 25 juillet, les incendies se multiplient à travers le pays. Le plus dévastateur d'entre eux a démarré la semaine dernière, dans le parc national de Dadia, dans le nord-est de la Grèce. Environ 300 pompiers ont engagé le combat contre les flammes dans cette zone forestière protégée, l’une des plus importantes du pays, qui bénéficie du label européen Natura 2000.