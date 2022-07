Le carbone bleu, un moyen de retirer des gaz à effet de serre dont profitent certains pays

Les mangroves ne cessent de diminuer en superficie, grignotées par d'autres usages comme l'aquaculture. © Getty Images/Giordano Cipriani

Le carbone bleu, carbone absorbé et stocké par des plantes sur les littoraux, est de plus en plus présenté comme l'une des solutions face au réchauffement climatique. C'est un moyen de retirer un peu des gaz à effet de serre émis par l'homme dans l'atmosphère. Mais voilà, une nouvelle étude scientifique parue dans le journal Frontiers of Climate montre que cet effet a tendance à être surestimé par certains pays qui pourraient alors en profiter pour émettre plus que ce qu'ils ne devraient.