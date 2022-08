Face à une sécheresse record, les agriculteurs français tentent de s'adapter

Reportage

Alors que 96 départements français sont en alerte sécheresse, les agriculteurs composent avec les restrictions d'eau pour continuer à irriguer leur terre. À Séris, dans le département du Loir-Et-Cher, la zone est classée rouge, le plus haut niveau d'alerte, mais le robinet n'est, par chance, pas définitivement coupé.

David Péchard cultive des céréales et les légumineuses qu'il a le droit d'arroser exclusivement en semaine. Tout forage du samedi au lundi est interdit. « Ça nous contraint dans la semaine à travailler un peu plus pour irriguer tout ce qui a besoin de l'être à cette période-là. Et ça limitera inévitablement la production sur certaines cultures qui ne vont pas recevoir de l'eau à temps », indique l'agriculteur.

Plus les surfaces à irriguer sont importantes, plus ce nouveau rythme de travail est fatigant pour l'homme comme pour la plante. Seul le retour de la pluie pourrait alléger la tâche des agriculteurs. « On a eu de la chance d'avoir un orage il y a quinze jours qui a été salvateur pour beaucoup de cultures non irriguées et pour les collègues qui irriguent à l'heure actuelle, raconte David Péchard. Ça a été reposant, ça a permis pendant une semaine de laisser tranquille l'enrouleur et de ne pas irriguer ces champs. »

Prioriser les cultures

En attendant les prochaines averses, David Péchard a choisi de prioriser l'irrigation de certaines cultures. Ses tournesols, par exemple, résistent mieux à la sécheresse et peuvent se passer d'eau, quitte à produire un peu moins. « On sait que si on lui apportait un peu d'eau pourrait gagner entre 10 et 20% de rendements en plus, explique l'agriculteur. Le problème, c'est qu'en période de restrictions, je ne vais pas avoir la responsabilité et le temps. Je vais prioriser mes haricots autour de l'apport d'eau. »

Pour cet agriculteur, si les restrictions s'aggravent dans les années à venir, certaines espèces gourmandes en eau, comme le maïs, ne pourront plus être cultivé dans la région.

