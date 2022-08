Prévention, lutte, reboisement: comment faire face aux feux extrêmes?

Des vents forts et un temps chaud et sec contrarient les efforts des pompiers français pour contenir un énorme incendie de forêt près de Landiras, dans le sud-ouest de la France, le 16 juillet 2022.

Dans un rapport publié le 3 août et alors que la France est touchée par une canicule et une forte sécheresse, le Sénat propose 70 recommandations afin de mieux prévenir et lutter contre les feux de forêt et de végétation.

Publicité Lire la suite

En seulement 12 jours, plus de 20 000 hectares ont été réduits en cendre en Gironde. Pendant ce temps, près de 2 000 hectares ont brûlé en Bretagne et des départs de feux sont signalés dans toute la France, alors que le pays suffoque sous la troisième vague de chaleur de l’été. « Parmi les plus grands incendies ayant touché la France ces 40 dernières années, trois se sont déclenchés en 2021 et 2022 », alertent des sénateurs dans un rapport intitulé Feux de forêt et de végétation : prévenir l'embrasement.

Et même si les rapporteurs estiment que la stratégie de la France en place depuis 1980 « a fait ses preuves », elle « ne suffira pas » à contenir les flammes dans les prochaines années. Le réchauffement climatique change la donne. À l'avenir, il faut s'attendre à des incendies dits « extrêmes » qui frappent tout le pays. « Plus aucune région ne peut écarter l’idée d’être touchée », alerte Pascal Martin, sénateur et colonel sapeur-pompier de profession. Autre constat : le risque de feu ne se cantonne plus à l'été. « Aujourd’hui, la saison des feux, c’est toute l’année », estimait Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, lors de son audition par les sénateurs. Et pour faire face à l’émergence de feux extrêmes et d’incendies dans des régions habituellement épargnées, 70 propositions ont émergé de ce rapport.

Renforcer les forces de lutte contre les incendies

Un pompier en train de combattre le feu de forêt qui s'est déclenché à Landiras, en Gironde, le 14 juillet 2022. © AP

Selon les sénateurs, la France doit se doter d’une stratégie « nationale et territoriale » basée sur l’« aménagement » des forêts, la « prévention », le renforcement des moyens, l’engagement du monde agricole et le reboisement, car avec les conditions climatiques qui se dégradent et les sécheresses, comme celle qui touche tout le pays en ce début du mois d'août, « le risque d'incendie devrait s'accroître significativement ».

Les élus estiment donc qu’il est nécessaire de « doubler les moyens alloués à la prévention », « revenir sur les 500 suppressions de postes de l’ONF prévues d’ici à 2025 » ou encore de « lancer une campagne de communication sur la prévention à l’automne et à l’hiver ».

Pour cela, le gouvernement « devra assumer une large part de cet effort accru », estiment les rapporteurs qui réclament une augmentation du budget de la protection civile « pour permettre l’acquisition de moyens aériens (avions et hélicoptères) à la hauteur du risque ». Aussi, « un soutien de l’État s’avère indispensable par un renforcement des moyens capacitaires des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) », précise le rapport qui estime à 50 000 le nombre de sapeurs-pompiers volontaires supplémentaires nécessaires.

Plus de synergie entre les différents ministères est aussi primordial, selon le rapport. En France, les incendies sont gérés à leur niveau par les ministères de l'Intérieur, de l'Agriculture et de la Transition écologique. Mais « ces administrations ont tendance à travailler en silo, chacune de leur côté », selon Pascal Martin. L'ancien pompier met en avant « une démarche globale, interministérielle » de prévention et lutte contre les incendies, évoquant le ministère grec de la Protection civile, créé après que des incendies ravageurs ont touché le pays.

Prévention et reboisement de forêts résilientes

Mais outre la réponse aux incendies, un colossal travail de prévention doit être mené, soulève ce rapport, qui estime que les forêts françaises « ne sont pas adaptées », notamment les privées. Elles « représentent trois quarts de la forêt française » et leur non-entretien rend d'une part la propagation des feux plus rapide, mais complique aussi l'accès aux incendies pour les pompiers. Le Sénat préconise donc de renforcer « les contrôles » et « les sanctions pénales pour non-respect des obligations légales de débroussaillement ». Selon le rapport, seulement 30% des objectifs de débroussaillement sont réalisés chaque année.

Et lorsque l'incendie n'a pas pu être évité, les sénateurs estiment qu'il y a encore des leviers à activer afin de reboiser des forêts « plus résilientes ». Les rapporteurs veulent « conditionner l’aide de l’État à des choix d'essences et de gestion adaptés au risque incendie ». Pour la Gironde par exemple, le besoin de financement public pour le seul reboisement de la forêt privée autour de Landiras et La Teste-de-Buch atteint les 50 millions d'euros.

En seulement 7 mois, 47 286 hectares ont déjà brûlé en France depuis janvier, soit déjà plus qu'en 2019. Durant cette année, 43 602 hectares avaient été consumés en douze mois, l'année la plus intense de la décennie en termes d'incendie. Des chiffres d'autant plus alarmants qu'en juin dernier, le dernier rapport du Haut Conseil pour le Climat indiquait que la France n'était « pas prête à faire face aux évolutions climatiques à venir ».

Ces propositions émises par les sénateurs doivent se transformer en un projet de loi d'ici à la fin de l'année. L'objectif ? Permettre à la France d'éteindre les flammes.

► À lire aussi: Climat: «nous allons vivre beaucoup plus d'événements extrêmes»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne