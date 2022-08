Sécheresse en France: plus de 100 communes sans eau potable

Une centaine de communes en France sont en pénurie d'eau. Le mois de juillet dernier s'est avéré le second mois le plus sec jamais enregistré pour la France après le mois de mars…1961.

En déplacement dans le sud de la France, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, s'est exprimé sur la pénurie d'eau potable, qui se fait, de plus en plus menaçante en France. Dans ces communes, « il y a des approvisionnements qui se font avec des camions d'eau potable qu'on achemine (...) puisqu'il n'y a plus rien dans les canalisations ».

Également sur place, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a notamment évoqué l'idée que la France utilise davantage les eaux usées pour arroser les terres agricoles. La Commission européenne recommande en effet aux États membres d'apprendre à réutiliser les eaux usées traitées, prévoyant des sécheresses plus intenses et plus fréquentes

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique

« Tout l'enjeu, c'est de durcir un certain nombre de restrictions pour éviter d'en arriver là », insistant sur un travail d'anticipation des situations, grâce notamment à la cellule interministérielle de crise qui se réunit ce 5 août. « Si vous devez aller fournir de l'eau, il ne faut pas vous en préoccuper le matin où il n'y a plus d'eau dans les canalisations »

Cette cellule activée par la Première ministre, Elizabeth Borne, doit permettre de coordonner les mesures de restrictions d’eau, ou au contraire d'approvisionnement dans les zones les plus touchées : 93 départements sur 96 sont actuellement en alerte en métropole, dont 62 en situation de crise.

Autre conséquence de cette sécheresse, le danger représenté par la chute de pierres en montagne. Deux refuges permettant l'ascension du Mont-Blanc ont été fermés, a annoncé vendredi le maire de Saint-Gervais (Isère).

