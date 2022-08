Sécheresse en France: fleuves et rivières à la peine

C'est du jamais vu depuis 1976, année de référence sécheresse en France. La Loire, qui traverse le pays d'Ouest en Est, a atteint des niveaux très bas et la navigation fluviale est à la peine sur le boulevard du Rhin. Dans toutes les régions, les vigies de l'eau sont sur le pont.

En 1976, à Tours, la Loire n'avait plus que la la taille d'une modeste rivière. Fin juin, le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, parlait d'une « calamité nationale » à laquelle devait répondre la « solidarité nationale ».

Cette année encore, sur la Loire, les pêcheurs, premiers observateurs de l'état des cours d'eau et de leur biodiversité, sont inquiets. Aux abords d'Orléans, au sud de la capitale, Mani Fishing, un pêcheur est l'un des seuls a avoir jeté son hameçon dans le canal de Concriers, par la chaleur étouffante de ce début du mois d'août.

Reliée à la Loire quelques mètres plus loin, la retenue d'eau subit le même sort que le fleuve : un mètre d'eau en moins par rapport à début juillet, selon Vigicrues, le site d'information du gouvernement.

Ce pêcheur aguerri constate chaque jour l'impact de la sécheresse sur la biodiversité. Il s'inquiète pour l'état des poissons.

Ecoutez le reportage d'Aélie Beaucour sur les bords de Loire où les pêcheurs hésitent à jeter leurs lignes

Lors de la précédente canicule, l'eau de la Loire à cet endroit avait atteint 32°, obligeant certaines espèces à se retrancher en profondeur ou dans les cours d'eau alentours.Plusieurs préfectures comme celle des Côtes d'Armor, en Bretagne ou du territoire de Belfort, à l'Est, ont d'ailleurs interdit la pêche dans leurs cours d'eau jusqu'à septembre.

En Bretagne toujours, la préfecture d'Ille-et-Vilaine, est inquiète et les cours d'eau en souffrance. Le département est en état d'alerte depuis le mois de mai. Contactée par l'AFP, la préfecture assure que « sept mois globalement déficitaires en pluie à l'échelle régionale » ont été constatés depuis octobre 2021. Ces eaux de pluie ruissellent habituellement vers les barrages qui constituent 75% de la production d'eau potable en Bretagne, et dont les ressources « pour l'alimentation des réseaux publics est la plus préoccupante », toujours selon la préfecture.

Sur tout le territoire, les fonctionnaires des Directions régionales de l'environnement -environ 200 personnes- procèdent à des mesures et relevés qui sont adressés à l'Office Français de la Biodiversité (OFB), et utilisés ensuite pour la prise d'arrêtés préfectoraux de restriction de l'usage de l'eau.

500 km de canaux fermés à la navigation

Outre l'alimentation en eau potable, les fleuves et rivières servent aussi à la navigation. Conséquence de cette sécheresse exceptionnelle le niveau d'eau des canaux et des fleuves est au plus bas : 500 Kilomètres de canaux pour la navigation de loisir sont fermés dans l'Est du pays.

Sur le Rhin, le fleuve qui sépare la France de l'Allemagne, les bateaux de marchandises venus de Rotherdam ont du mal à faire leurs livraisons. Cécile Avezar, directrice du bassin Rhône-Saône des Voies navigables de France détaille les difficultés rencontrées sur place, au micro de Théo Renaudon.

« Il n’y a pas le niveau d’eau suffisant pour permettre aux bateaux les plus lourdement chargés de passer. Donc il est demandé aux bateaux un niveau de chargement plus faible -à peu près au tiers de leurs capacités- de façon à pouvoir passer sur tout l’itinéraire. Sur toute la partie allemande du Rhin il n’y a pas d’ouvrages de navigation qui permettent de retenir l’eau et donc l’eau s’écoule librement jusqu’à la mer, ce qui fait qu’on observe des niveaux d’eau plus faibles.

Ça a des conséquences économiques qui peuvent être importantes, parce que le coût de la logistique, c'est-à-dire le coût du transport des marchandises est forcément augmenté puisque pour faire passer soit à l’import soit à l’export la même quantité de marchandises, vous devez par exemple faire passer trois fois plus de bateaux si vous chargez vos bateaux que à un tiers de leur capacité habituelle. »

Un étang partiellement asséché est photographié près de Monfort en Chalosse, dans le sud-ouest de la France, le 3 août 2022.

