Incendies en Aveyron: des milliers de personnes évacuées, mais le feu ne progresse plus

700 hectares ont brûlé en Aveyron. Sur le terrain, 600 pompiers sont mobilisés pour tenter de contrôler les flammes. 3 000 personnes de deux villages aux alentours ont été évacuées par précaution. Le feu ne progresse plus, mais il se trouve en pleine montagne.

Les flammes sont arrivées du département voisin, la Lozère. Des étincelles causées par un engin agricole ont embrasé la végétation très sèche... et le feu s'est rapidement propagé. Comme pour l'incendie dans le massif montagneux de la Chartreuse, la zone est escarpée et difficilement accessible. Mais les pompiers de l'Aveyron ont l'habitude, comme l'explique le lieutenant Simoes : « On avait un incendie de plus de 500 hectares pendant le mois de juin. On fait partie de la zone sud, donc on y est régulièrement exposé. »

Pour protéger les habitants à proximité, la préfecture a décidé de les évacuer. Certains sont dans une salle des fêtes, d'autres dans un camp de la légion étrangère. Laurine Curie s'est réfugiée chez ses parents. Elle a dû partir en pleine nuit avec sa fille et son mari. Même si elle est rentrée chez elle ce mardi matin, elle est traumatisée : « On se rend pas vraiment compte tant qu'on ne l'a pas vécu. Pour ma part, ça a été vraiment tétanisant et on imagine tout de suite le pire. C'est compliqué. »

La France ravagée par les incendies

Partout en France, 47 000 hectares ont déjà brûlé... Un record, alors que d'autres incendies continuent de consumer les forêts françaises. L'incendie qui ravage la forêt du Maine-et-Loire depuis lundi, a brûlé plus de 1 200 hectares, nécessitant la présence de près de 400 sapeurs pompiers, a indiqué mercredi matin le Codis du département. Les reprises d'incendies près de Landiras (Gironde), théâtre d'un gigantesque incendie en juillet, ont ravagé 6 000 hectares de forêts de pins depuis mardi après-midi, a annoncé mercredi matin la préfecture de Gironde. Les feux de forêt qui ravagent le site naturel des monts d'Arrée en Bretagne, dans l'ouest de la France, généralement épargné par les incendies estivaux, ont détruit 2 060 hectares depuis le début de l'été, ont annoncé lundi les autorités.

